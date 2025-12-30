https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/mehmet-akif-ersoy-ek-ifadesinde-her-seyi-itiraf-etti-1102382375.html

Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde her şeyi itiraf etti

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Ersoy'un pişmanlık yasasından faydalanma... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında savcılığa ek ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un, uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre Ersoy, kiraladığı evde düzenlenen uyuşturucu partileri ve birlikteliklere ilişkin bilgiler paylaştı ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliyesini talep etti.Ancak savcılık değerlendirmesinde, Ersoy’un uyuşturucu kullandığına ilişkin bilgilerin Adli Tıp raporlarıyla zaten kesinleştiği, kiraladığı evde yapılan partilerin de bilindiği gerekçesiyle ifadesinin soruşturmaya somut katkı sağlamadığı belirtildi. Mehmet Akif Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

