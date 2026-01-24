Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/starmer-ve-trump-arktikte-guvenligin-artirilmasi-konusunu-gorustu-1103012819.html
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ABD Başkanı Donald Trump ile Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesini konusunu görüştüğü bildirildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T22:33+0300
2026-01-24T22:33+0300
dünya
i̇ngiltere
başbakanlık ofisi
keir starmer
donald trump
abd
arktik
nato
birleşik krallık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184556_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1225ae1132ef0a62a44f0d9dce2c6ed9.jpg
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri, İngiliz Başbakanın Arktik’in güvenliğinin İngiltere hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu söylediği belirtildi.Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Starmer’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık'ın Arktik bölgesinde güvenliğin temini konusunda tam sorumluluk almaya ve aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html
i̇ngiltere
abd
arktik
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184556_38:0:949:683_1920x0_80_0_0_dd5fc457b71146b7e3bb33331b043626.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, başbakanlık ofisi, keir starmer, donald trump, abd, arktik, nato, birleşik krallık
i̇ngiltere, başbakanlık ofisi, keir starmer, donald trump, abd, arktik, nato, birleşik krallık

Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü

22:33 24.01.2026
© AP Photo / Evan VucciStarmer ve Trump
Starmer ve Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ABD Başkanı Donald Trump ile Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesini konusunu görüştüğü bildirildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri, İngiliz Başbakanın Arktik’in güvenliğinin İngiltere hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu söylediği belirtildi.
Liderler, Arktik’te güvenliğin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldı. Başbakan, bunun hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.
Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Starmer’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık'ın Arktik bölgesinde güvenliğin temini konusunda tam sorumluluk almaya ve aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılmıştı.
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’
22 Ocak, 18:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала