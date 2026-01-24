https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/starmer-ve-trump-arktikte-guvenligin-artirilmasi-konusunu-gorustu-1103012819.html

Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü

Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ABD Başkanı Donald Trump ile Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesini konusunu görüştüğü bildirildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T22:33+0300

2026-01-24T22:33+0300

2026-01-24T22:33+0300

dünya

i̇ngiltere

başbakanlık ofisi

keir starmer

donald trump

abd

arktik

nato

birleşik krallık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184556_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1225ae1132ef0a62a44f0d9dce2c6ed9.jpg

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri, İngiliz Başbakanın Arktik’in güvenliğinin İngiltere hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu söylediği belirtildi.Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Starmer’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık'ın Arktik bölgesinde güvenliğin temini konusunda tam sorumluluk almaya ve aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html

i̇ngiltere

abd

arktik

birleşik krallık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, başbakanlık ofisi, keir starmer, donald trump, abd, arktik, nato, birleşik krallık