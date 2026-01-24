https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/starmer-ve-trump-arktikte-guvenligin-artirilmasi-konusunu-gorustu-1103012819.html
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ABD Başkanı Donald Trump ile Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesini konusunu görüştüğü bildirildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T22:33+0300
2026-01-24T22:33+0300
2026-01-24T22:33+0300
dünya
i̇ngiltere
başbakanlık ofisi
keir starmer
donald trump
abd
arktik
nato
birleşik krallık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184556_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1225ae1132ef0a62a44f0d9dce2c6ed9.jpg
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri, İngiliz Başbakanın Arktik’in güvenliğinin İngiltere hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu söylediği belirtildi.Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Starmer’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık'ın Arktik bölgesinde güvenliğin temini konusunda tam sorumluluk almaya ve aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html
i̇ngiltere
abd
arktik
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100184556_38:0:949:683_1920x0_80_0_0_dd5fc457b71146b7e3bb33331b043626.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, başbakanlık ofisi, keir starmer, donald trump, abd, arktik, nato, birleşik krallık
i̇ngiltere, başbakanlık ofisi, keir starmer, donald trump, abd, arktik, nato, birleşik krallık
Starmer ve Trump, Arktik’te güvenliğin artırılması konusunu görüştü
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ABD Başkanı Donald Trump ile Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesini konusunu görüştüğü bildirildi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Arktik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdikleri, İngiliz Başbakanın Arktik’in güvenliğinin İngiltere hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu söylediği belirtildi.
Liderler, Arktik’te güvenliğin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldı. Başbakan, bunun hükümetinin mutlak önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.
Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan bir başka açıklamada ise Starmer’ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, Birleşik Krallık'ın Arktik bölgesinde güvenliğin temini konusunda tam sorumluluk almaya ve aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği aktarılmıştı.