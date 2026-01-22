Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html
‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’
‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’
Sputnik Türkiye
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich, Rusya ve Çin’in Arktik’te ‘artan’ askeri işbirliğinin ittifak tarafından yakından... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T18:54+0300
2026-01-22T18:57+0300
dünya
nato
nato avrupa müttefik kuvvetleri
rusya
çin
i̇şbirliği
arktik
danimarka
vladimir barbin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12aa2a48a09237fa2dca61a306d420af.png
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Çin arasındaki ‘artan’ askeri işbirliğinin Arktik bölgesindeki güvenlik açısından en kaygı verici gelişmelerden biri olduğunu belirterek, ittifakın bu alandaki faaliyetleri dikkatle takip edeceğini vurguladı.Grinkevich, Rusya ile Çin arasında son yıllarda askeri alanda gözle görülür bir yakınlaşma olduğunu, ortak faaliyetlerinin düzeyinin giderek arttığına dikkat çekti.Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, 14 Ocak’ta Grönland’la ilgili gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, Moskova’nın Arktik bölgesinde istikrarlı ve dostane ilişkilerden yana olduğunu belirterek, Rusya’nın bölgedeki komşularına karşı herhangi bir saldırgan planı olmadığını, askeri tehdit oluşturmadığını ve toprak iddiasında bulunmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/avrupa-ile-abd-arasinda-gronland-kirilmasi-trumpa-karsi-bunun-bize-bedeli-olur-dedirtecek-adimlar-1102955005.html
rusya
çin
arktik
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d15da383533a641e82c494e93ce239cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, nato avrupa müttefik kuvvetleri, rusya, çin, i̇şbirliği, arktik, danimarka, vladimir barbin
nato, nato avrupa müttefik kuvvetleri, rusya, çin, i̇şbirliği, arktik, danimarka, vladimir barbin

‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’

18:54 22.01.2026 (güncellendi: 18:57 22.01.2026)
© SputnikNATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Sputnik
Abone ol
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich, Rusya ve Çin’in Arktik’te ‘artan’ askeri işbirliğinin ittifak tarafından yakından izleneceğini belirtti.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Çin arasındaki ‘artan’ askeri işbirliğinin Arktik bölgesindeki güvenlik açısından en kaygı verici gelişmelerden biri olduğunu belirterek, ittifakın bu alandaki faaliyetleri dikkatle takip edeceğini vurguladı.
Bence güvenlik konusundaki en endişe verici değişikliklerden biri, Rusya ile Çin arasında Arktik’te büyüyen işbirliği. Bu, kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir husus.
Grinkevich, Rusya ile Çin arasında son yıllarda askeri alanda gözle görülür bir yakınlaşma olduğunu, ortak faaliyetlerinin düzeyinin giderek arttığına dikkat çekti.
Bu işbirliği deniz alanında, artan ortak devriyelerle; hava alanında ise ortak yürütülen uzun menzilli bombardıman uçağı devriyeleriyle kendini gösteriyor. Yürüttükleri ortak faaliyetlerin düzeyinin giderek arttığı açıkça görülüyor.
Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, 14 Ocak’ta Grönland’la ilgili gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, Moskova’nın Arktik bölgesinde istikrarlı ve dostane ilişkilerden yana olduğunu belirterek, Rusya’nın bölgedeki komşularına karşı herhangi bir saldırgan planı olmadığını, askeri tehdit oluşturmadığını ve toprak iddiasında bulunmadığını vurgulamıştı.
Trump'ın Grönland hamlesi: Polk ve McKinley ile birlikte tarihe nasıl geçebilir? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
GÖRÜŞ
Grönland krizi: Avrupa ile ABD arasında Grönland kırılması kalıcı hale gelir mi?
15:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала