‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’

‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich, Rusya ve Çin’in Arktik’te ‘artan’ askeri işbirliğinin ittifak tarafından yakından... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Çin arasındaki ‘artan’ askeri işbirliğinin Arktik bölgesindeki güvenlik açısından en kaygı verici gelişmelerden biri olduğunu belirterek, ittifakın bu alandaki faaliyetleri dikkatle takip edeceğini vurguladı.Grinkevich, Rusya ile Çin arasında son yıllarda askeri alanda gözle görülür bir yakınlaşma olduğunu, ortak faaliyetlerinin düzeyinin giderek arttığına dikkat çekti.Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, 14 Ocak’ta Grönland’la ilgili gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, Moskova’nın Arktik bölgesinde istikrarlı ve dostane ilişkilerden yana olduğunu belirterek, Rusya’nın bölgedeki komşularına karşı herhangi bir saldırgan planı olmadığını, askeri tehdit oluşturmadığını ve toprak iddiasında bulunmadığını vurgulamıştı.

