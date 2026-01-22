https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-arktikte-rusya-cin-askeri-isbirligini-yakindan-izleyecek-1102962298.html
‘NATO, Arktik’teki Rusya-Çin askeri işbirliğini yakından izleyecek’
2026-01-22T18:54+0300
2026-01-22T18:54+0300
2026-01-22T18:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12aa2a48a09237fa2dca61a306d420af.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/avrupa-ile-abd-arasinda-gronland-kirilmasi-trumpa-karsi-bunun-bize-bedeli-olur-dedirtecek-adimlar-1102955005.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d15da383533a641e82c494e93ce239cc.png
18:54 22.01.2026 (güncellendi: 18:57 22.01.2026)
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich, Rusya ve Çin’in Arktik’te ‘artan’ askeri işbirliğinin ittifak tarafından yakından izleneceğini belirtti.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Aleksus Grinkevich düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Çin arasındaki ‘artan’ askeri işbirliğinin Arktik bölgesindeki güvenlik açısından en kaygı verici gelişmelerden biri olduğunu belirterek, ittifakın bu alandaki faaliyetleri dikkatle takip edeceğini vurguladı.
Bence güvenlik konusundaki en endişe verici değişikliklerden biri, Rusya ile Çin arasında Arktik’te büyüyen işbirliği. Bu, kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir husus.
Grinkevich, Rusya ile Çin arasında son yıllarda askeri alanda gözle görülür bir yakınlaşma olduğunu, ortak faaliyetlerinin düzeyinin giderek arttığına dikkat çekti.
Bu işbirliği deniz alanında, artan ortak devriyelerle; hava alanında ise ortak yürütülen uzun menzilli bombardıman uçağı devriyeleriyle kendini gösteriyor. Yürüttükleri ortak faaliyetlerin düzeyinin giderek arttığı açıkça görülüyor.
Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, 14 Ocak’ta Grönland’la ilgili gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, Moskova’nın Arktik bölgesinde istikrarlı ve dostane ilişkilerden yana olduğunu belirterek, Rusya’nın bölgedeki komşularına karşı herhangi bir saldırgan planı olmadığını, askeri tehdit oluşturmadığını ve toprak iddiasında bulunmadığını vurgulamıştı.