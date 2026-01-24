https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sma-hastasi-zeynep-icin-markete-konulan-bagis-kutusunu-calindi-1103005253.html
SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı
SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu çalındı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T13:58+0300
2026-01-24T13:58+0300
2026-01-24T13:58+0300
türki̇ye
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
sma
bağış
hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103005030_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_c43d8b7b7f1a28bca1b4348ef5061727.png
İstanbul Arnavutköy'deki SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu, müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları an be an görüntülendi. Bir anda aldı montunun içine sakladıSMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti. Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-karar-sesli-sma-stantlarina-yasak-geldi-toplatilacaklar-1098737220.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103005030_91:0:1036:709_1920x0_80_0_0_2691dc6ed1388d2bca5d280262ac03e9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, bağış, hırsızlık
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, bağış, hırsızlık
SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı
İstanbul'da SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu çalındı.
İstanbul Arnavutköy'deki SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu, müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları an be an görüntülendi.
Bir anda aldı montunun içine sakladı
SMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.
İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti. Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.