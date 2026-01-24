Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sma-hastasi-zeynep-icin-markete-konulan-bagis-kutusunu-calindi-1103005253.html
SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı
SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu çalındı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T13:58+0300
2026-01-24T13:58+0300
türki̇ye
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
sma
bağış
hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103005030_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_c43d8b7b7f1a28bca1b4348ef5061727.png
İstanbul Arnavutköy'deki SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu, müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları an be an görüntülendi. Bir anda aldı montunun içine sakladıSMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti. Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-karar-sesli-sma-stantlarina-yasak-geldi-toplatilacaklar-1098737220.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103005030_91:0:1036:709_1920x0_80_0_0_2691dc6ed1388d2bca5d280262ac03e9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, bağış, hırsızlık
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, bağış, hırsızlık

SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı

13:58 24.01.2026
hırsızlık
hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
Abone ol
İstanbul'da SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu çalındı.
İstanbul Arnavutköy'deki SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu, müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları an be an görüntülendi.

Bir anda aldı montunun içine sakladı

SMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.
İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti. Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SMA'lı bebeğin bağış kutusunu çalan zanlı, annenin kovalaması sonucu kutuyu bırakıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldi, toplatılacaklar
21 Ağustos 2025, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала