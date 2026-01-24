https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sma-hastasi-zeynep-icin-markete-konulan-bagis-kutusunu-calindi-1103005253.html

SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı

SMA hastası Zeynep için markete konulan bağış kutusunu çalındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu çalındı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T13:58+0300

2026-01-24T13:58+0300

2026-01-24T13:58+0300

türki̇ye

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

sma

bağış

hırsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103005030_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_c43d8b7b7f1a28bca1b4348ef5061727.png

İstanbul Arnavutköy'deki SMA hastası Zeynep Özinal için bir markete konulan bağış kutusu, müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları an be an görüntülendi. Bir anda aldı montunun içine sakladıSMA hastası Zeynep Özinal'ın kampanyası için bir süre önce markete bağış kutusu konuldu.İş yeri sahibi, bir süre sonra bağış kutusunun çalındığını fark etti. Görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan bağış kutusunu bir şüphelinin alıp montunun içine sakladığını tespit etti. Şüphelinin markette kısa süre dolaştıktan sonra kutuyla birlikte kaçması görüntülerde yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/istanbul-valiliginden-karar-sesli-sma-stantlarina-yasak-geldi-toplatilacaklar-1098737220.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, sma, bağış, hırsızlık