Rusya’nın Belgorod kentine yoğun füze saldırısı düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin muhtemelen HIMARS sistemleriyle gerçekleştirilen şimdiye kadarki en yoğun saldırıya maruz kaldığı bildirildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kentinin şimdiye kadarki en yoğun füze saldırılarından birine uğradığını, saldırının büyük olasılıkla ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Gladkov, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, ancak enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı.Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

