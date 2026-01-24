Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın Belgorod kentine yoğun füze saldırısı düzenlendi
Rusya’nın Belgorod kentine yoğun füze saldırısı düzenlendi
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin muhtemelen HIMARS sistemleriyle gerçekleştirilen şimdiye kadarki en yoğun saldırıya maruz kaldığı bildirildi. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kentinin şimdiye kadarki en yoğun füze saldırılarından birine uğradığını, saldırının büyük olasılıkla ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Gladkov, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, ancak enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı.Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinin muhtemelen HIMARS sistemleriyle gerçekleştirilen şimdiye kadarki en yoğun saldırıya maruz kaldığı bildirildi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod kentinin şimdiye kadarki en yoğun füze saldırılarından birine uğradığını, saldırının büyük olasılıkla ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Gladkov, saldırıya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, ancak enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı.
İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Enerji tesislerinde hasar var. Şu anda sahadan bilgi toplamaya devam ediyoruz. Nöbetçi ekipler ve acil müdahale birimleri olay yerlerine sevk edildi.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
