Miroşnik: Kiev yönetimi müzakere sürecini sabote etmeye yönelik provokasyonlar yapıyor
Miroşnik: Kiev yönetimi müzakere sürecini sabote etmeye yönelik provokasyonlar yapıyor
24.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde sağlık tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti (BAE) Abu Dabi’de süren müzakerelerle eş zamanlı yürütülen kasıtlı provokasyonlar olarak değerlendirdi.Ukrayna ordusunun cumartesi günü Herson bölgesindeki Kahovka ilçesine bağlı bir polikliniği topçu ateşiyle hedef aldığı bildirilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana gelmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde sağlık tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti (BAE) Abu Dabi’de süren müzakerelerle eş zamanlı yürütülen kasıtlı provokasyonlar olarak değerlendirdi.
Herson bölgesinde sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha gerçekleşti. Kiev rejimi, müzakereler sürecinde kasıtlı provokasyonlar zinciri uyguluyor. Zelenskiy’nin sözleri ile eylemleri arasında büyük fark var.
Ukrayna ordusunun cumartesi günü Herson bölgesindeki Kahovka ilçesine bağlı bir polikliniği topçu ateşiyle hedef aldığı bildirilmişti. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana gelmişti.