https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/orban-nato-rusyanin-sinirlarina-yaklasilmasina-izin-vermeyecegini-kabul-etmeli-1103007583.html

Orban: NATO, Rusya’nın sınırlarına yaklaşılmasına izin vermeyeceğini kabul etmeli

Orban: NATO, Rusya’nın sınırlarına yaklaşılmasına izin vermeyeceğini kabul etmeli

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’nın sınırlarında NATO ve AB askeri varlığını hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirterek, Ukrayna’nın yeniden ‘tampon... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T16:59+0300

2026-01-24T16:59+0300

2026-01-24T16:59+0300

dünya

viktor orban

macaristan

rusya

nato

ab

ukrayna

tampon bölge

batı

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_0:6:388:224_1920x0_80_0_0_013896b7947e287557554aa4442f8b76.png

Macaristan’ın Kaposvar kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Orban, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Rusya’nın kendi sınırlarına doğrudan yaklaşılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğini artık kabul etmesi gerektiğini söyledi.Orban, bugünkü çatışmanın asıl nedeninin NATO’nun Ukrayna’yı Batı güvenlik sistemine dahil etme isteği olduğunu, ancak Moskova’nın buna izin vermeyeceğini açıkça gösterdiğini vurguladı.Macaristan Başbakanı daha önce de, Rusya’nın Vladimir Putin’in yönetimi döneminde, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine karşı koyabilecek düzeyde güçlendiğini söylemiş, eski Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel ile yaptığı bir görüşmede Ukrayna için “en ideal seçeneğin bir tampon bölge haline gelmesi” olduğunu savunmuştu.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınlarındaki askeri hareketliliğine dikkat çekiyor. NATO ise bu faaliyetleri Moskova’dan geldiğini öne sürdüğü ‘saldırganlığı caydırma’ politikasıyla gerekçelendiriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını dile getirmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rus-disisleri-toprak-sorunu-cozulmeden-ukraynada-uzun-vadeli-cozum-saglanamaz-1103005389.html

macaristan

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, rusya, nato, ab, ukrayna, tampon bölge, batı, vladimir putin