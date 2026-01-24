Orban: NATO, Rusya’nın sınırlarına yaklaşılmasına izin vermeyeceğini kabul etmeli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/orban-nato-rusyanin-sinirlarina-yaklasilmasina-izin-vermeyecegini-kabul-etmeli-1103007583.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097415467_0:6:388:224_1920x0_80_0_0_013896b7947e287557554aa4442f8b76.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’nın sınırlarında NATO ve AB askeri varlığını hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirterek, Ukrayna’nın yeniden ‘tampon bölge’ye dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.
Macaristan’ın Kaposvar kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Orban, Kuzey Atlantik İttifakı’nın Rusya’nın kendi sınırlarına doğrudan yaklaşılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğini artık kabul etmesi gerektiğini söyledi.
NATO ve AB’nin doğrudan Rusya sınırlarına asker konuşlandıramayacağını kabul etmekten başka bir çözüm görmüyorum, çünkü Ruslar buna her zaman savaşla karşılık verecektir. Bu nedenle Rusya ile onların sınırları arasında her zaman bir şey olmalı, bir tampon bölge bulunmalı. Ve bizim, bir zamanlar tampon olan fakat şimdi çatışma alanına dönüşen Ukrayna’nınnasıl yeniden tampon devlet olabileceği konusunda anlaşmamız gerekiyor.
Orban, bugünkü çatışmanın asıl nedeninin NATO’nun Ukrayna’yı Batı güvenlik sistemine dahil etme isteği olduğunu, ancak Moskova’nın buna izin vermeyeceğini açıkça gösterdiğini vurguladı.
Rusya, düşman ordunun kendi sınırlarına yaklaşmasını engelleme hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ben şu anda bu çatışmada haklıyı haksızı aramayı değil, barışa ulaşmanın ve ciddi tehlikeleri en aza indirmenin yollarını aramayı öneriyorum. Bunu başarabiliriz, aksi halde alternatif, süresiz devam eden bir savaştır. Önceliğin ateşkes ve barış müzakereleri olması gerekiyor.
Macaristan Başbakanı daha önce de, Rusya’nın Vladimir Putin’in yönetimi döneminde, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine karşı koyabilecek düzeyde güçlendiğini söylemiş, eski Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel ile yaptığı bir görüşmede Ukrayna için “en ideal seçeneğin bir tampon bölge haline gelmesi” olduğunu savunmuştu.
Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınlarındaki askeri hareketliliğine dikkat çekiyor. NATO ise bu faaliyetleri Moskova’dan geldiğini öne sürdüğü ‘saldırganlığı caydırma’ politikasıyla gerekçelendiriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını dile getirmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.