Rus Dışişleri: Toprak sorunu çözülmeden Ukrayna'da uzun vadeli çözüm sağlanamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Polişçuk, toprak sorunu çözülmeden Ukrayna'da uzun vadeli bir çözüm sağlanmasının beklenemeyeceğini belirtti. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT İkinci Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk, Sputnik'e demecinde toprak sorunu çözülmeden Ukrayna'da uzun vadeli bir çözüm sağlanmasının beklenemeyeceğini söyledi.Polişçuk, "Şu anda en önemli şey (22-23 Ocak'ta Amerikalılarla yapılan toplantıda da belirtildi ğibi) Anchorage formülüne göre toprak sorununun çözülmesidir, aksi halde uzun vadeli bir çözüm mümkün değildir" diyerek, Rusya ile yeniden birleşen bölgelerde yaşayan sakinlerin kendi kaderlerini tayin etme haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Polişçuk, Rus tarafının Çin, Brezilya, ABD, Afrika ve Arap devletlerinin Ukrayna ile ilgili barış girişimlerini takdir ettiğini ve çözüm için platform sağlayan herkese minnettar olduğunu ifade etti, bu ülkeler arasında Belarus, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Vatikan’ı sıraladı.

