Medvedev, Zelenskiy'in Davos konuşmasını değerlendirdi: 'Avrupalı 'iktidarsızların' yüzüne ilk defa tükürülmüyor'
Medvedev, Zelenskiy'in Davos konuşmasını değerlendirdi: 'Avrupalı 'iktidarsızların' yüzüne ilk defa tükürülmüyor'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in Davos'ta Avrupa'yı eleştirmesinin onun başına iş açması gerektiğini ancak AB'nin... 24.01.2026
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy’in Davos'ta Avrupa’yı eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa’daki 'iktidarsızlara' yüzüne tükürmenin kendisi için yeni bir durum olmadığını, önce Amerikan efendilerinin, sonra da Ukrayna’daki aptal üvey çocuğun' bunu yaptığını söyledi.Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:
Medvedev, Zelenskiy'in Davos konuşmasını değerlendirdi: 'Avrupalı 'iktidarsızların' yüzüne ilk defa tükürülmüyor'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Vladimir Zelenskiy’in Davos’ta Avrupa’yı eleştirmesinin onun başına iş açması gerektiğini ancak AB’nin yüzüne tükürülmelere alışkın olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy’in Davos'ta Avrupa’yı eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa’daki 'iktidarsızlara' yüzüne tükürmenin kendisi için yeni bir durum olmadığını, önce Amerikan efendilerinin, sonra da Ukrayna’daki aptal üvey çocuğun' bunu yaptığını söyledi.
Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:
Davos’ta kendilerini zayıf ve pinti olmakla suçlayan nankör narko-domuzdan Avrupa’nın yediği azar, aslında bir tokatla sonuçlanmalıydı. Ancak AB’li ‘iktidarsızların’ yüzüne tükürülmesi hadisesi ilk kez yaşanmıyor. Daha önce efendileri ABD, şimdi ise aptal üvey oğulları tarafından gerçekleştirildi.