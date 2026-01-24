https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/medvedev-zelenskiyin-davos-konusmasini-degerlendirdi-avrupali-iktidarsizlarin-yuzune-ilk-defa-1103011687.html

Medvedev, Zelenskiy'in Davos konuşmasını değerlendirdi: 'Avrupalı 'iktidarsızların' yüzüne ilk defa tükürülmüyor'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Vladimir Zelenskiy’in Davos’ta Avrupa’yı eleştirmesinin onun başına iş açması gerektiğini ancak AB’nin... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy’in Davos'ta Avrupa’yı eleştirmesi üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa’daki 'iktidarsızlara' yüzüne tükürmenin kendisi için yeni bir durum olmadığını, önce Amerikan efendilerinin, sonra da Ukrayna’daki aptal üvey çocuğun' bunu yaptığını söyledi.Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu cümleleri kaydetti:

