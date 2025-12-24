https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/medvedev-zelenskiyin-diktatorluk-rejiminde-devlet-terorunun-tum-emareleri-goruluyor-1102154685.html

Medvedev: Zelenskiy'in diktatörlük rejiminde devlet terörünün tüm emareleri görülüyor

Medvedev: Zelenskiy'in diktatörlük rejiminde devlet terörünün tüm emareleri görülüyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy rejimini diktatörlük olarak niteleyen Medvedev, Kiev'de Nazi Almanyası'ndan miras alınan uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T11:42+0300

2025-12-24T11:42+0300

2025-12-24T11:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy medvedev

vladimir zelenskiy

bandera

ukrayna

sscb

rusya güvenlik konseyi

üçüncü reich

nazi

nazi almanyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094893248_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_2b1524a573a1dea4e649c817aeb0e2e5.png

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in diktatörlük rejiminde devlet terörünün ve uluslararası terörün tüm emarelerinin tezahür ettiğini vurguladı.Rodina gazetesi için bir yazı kaleme alan Medvedev, Zelenskiy yönetiminin diktatörlük rejimi olduğunun altını çizdi.Zelenskiy'in Üçüncü Reich'ta olduğu gibi iktidarı gasp ettiğini ve şiddet kullandığını kaydeden Medvedev, mevcut Ukrayna yönetimini 'Bandera rejiminin manevi mirasçıları' olarak niteledi ve Kiev'de Bandera yöntemlerinin kullanıldığını belirtti.Medvedev ayrıca, Soğuk Savaş döneminde Batı'nın SSCB'ye karşı bir araç olarak kullandığı Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin SSCB'ye verdiği zararın tazmini için çağrıda bulundu.Medvedev, yazısında "Günümüzün Ukrayna halkı Anglo-Saksonlardan ne elde etti? Avrupa medeniyetinin 'top yemi' oldular, sahte 'Holodomor' biçimindeki ölüm kültünün rehinesi oldular, sadizmin ve savaş suçlularının yüceltilmesinin bir aracı oldular" ifadelerini de kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/slovakya-rus-varliklarina-el-koyma-girisimlerini-engellemeye-hazir-1102148163.html

ukrayna

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, bandera, ukrayna, sscb, rusya güvenlik konseyi, üçüncü reich, nazi, nazi almanyası