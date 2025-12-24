Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy rejimini diktatörlük olarak niteleyen Medvedev, Kiev'de Nazi Almanyası'ndan miras alınan uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in diktatörlük rejiminde devlet terörünün ve uluslararası terörün tüm emarelerinin tezahür ettiğini vurguladı.Rodina gazetesi için bir yazı kaleme alan Medvedev, Zelenskiy yönetiminin diktatörlük rejimi olduğunun altını çizdi.Zelenskiy'in Üçüncü Reich'ta olduğu gibi iktidarı gasp ettiğini ve şiddet kullandığını kaydeden Medvedev, mevcut Ukrayna yönetimini 'Bandera rejiminin manevi mirasçıları' olarak niteledi ve Kiev'de Bandera yöntemlerinin kullanıldığını belirtti.Medvedev ayrıca, Soğuk Savaş döneminde Batı'nın SSCB'ye karşı bir araç olarak kullandığı Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin SSCB'ye verdiği zararın tazmini için çağrıda bulundu.Medvedev, yazısında "Günümüzün Ukrayna halkı Anglo-Saksonlardan ne elde etti? Avrupa medeniyetinin 'top yemi' oldular, sahte 'Holodomor' biçimindeki ölüm kültünün rehinesi oldular, sadizmin ve savaş suçlularının yüceltilmesinin bir aracı oldular" ifadelerini de kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vladimir Zelenskiy'in diktatörlük rejiminde devlet terörünün ve uluslararası terörün tüm emarelerinin tezahür ettiğini vurguladı.

Rodina gazetesi için bir yazı kaleme alan Medvedev, Zelenskiy yönetiminin diktatörlük rejimi olduğunun altını çizdi.

Zelenskiy'in Üçüncü Reich'ta olduğu gibi iktidarı gasp ettiğini ve şiddet kullandığını kaydeden Medvedev, mevcut Ukrayna yönetimini 'Bandera rejiminin manevi mirasçıları' olarak niteledi ve Kiev'de Bandera yöntemlerinin kullanıldığını belirtti.

Medvedev ayrıca, Soğuk Savaş döneminde Batı'nın SSCB'ye karşı bir araç olarak kullandığı Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin SSCB'ye verdiği zararın tazmini için çağrıda bulundu.

Medvedev, yazısında "Günümüzün Ukrayna halkı Anglo-Saksonlardan ne elde etti? Avrupa medeniyetinin 'top yemi' oldular, sahte 'Holodomor' biçimindeki ölüm kültünün rehinesi oldular, sadizmin ve savaş suçlularının yüceltilmesinin bir aracı oldular" ifadelerini de kullandı.
