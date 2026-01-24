Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör krizi: Yeni çekilen sahneleri de kullanılmayacak
Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıkması sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kanal yönetimi, oyuncunun yeni çekilen sahnelerinin de yayınlanmamasına karar verirken, yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürerken, soruşturma kapsamında birkaç hafta önce gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan testlerde sonucun pozitif çıkması üzerine Güngör’ün 4 sezondur başrol oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle yolları ayrıldı.
Diziden çıkarıldı, sahneleri de iptal edildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kanal yönetiminin, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir oyuncuyu ekrana çıkarmama kararı aldığı ve bu kapsamda Güngör’ün yeni çekilen sahnelerinin de kullanılmayacağı öğrenildi. Tanıtımlardan da sahneleri çıkarılan oyuncunun yerine Fatih Ünal karakteri için yeni oyuncu arayışına başlandı.
Güngör sessizliğini bozdu
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğukan Güngör, yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtti. Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım.”
'Temiz bir hayat sürmek için kendime söz verdim'
Doğukan Güngör, açıklamasının devamında, “Yaşananlar sonrası kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için söz vermiştim” dedi. Oyuncu, hatasını kabul ettiğini ve bundan ders çıkardığını vurguladı.
“Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım” diyen 29 yaşındaki oyuncu, kendisine verdiği temiz bir hayat sözünü tutacağını ve çok yakında yeniden sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade etti. Güngör, kendisine destek verenlere de teşekkür etti.
Feyza Civelek tartışması büyüyor
Öte yandan dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in de polis çevirmesine yakalanan şüphelilerin yanına giderek “getirdin mi malzemeleri?” diye sorduğu ortaya çıkmıştı.
Karakolda verdiği ifadede, “Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.” sözleriyle gündeme gelmişti.
