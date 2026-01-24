Sındırgı'daki 5.1'lik deprem sonrası Hasan Sözbilir'den uyarı: 'Aktif fay haritalandı, stres 3'üncü segmente kaydı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/sindirgidaki-51lik-deprem-sonrasi-hasan-sozbilirden-uyari-aktif-bir-fay-haritalandi-stres-3uncu-1102998249.html
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege'de hissedildi. Uzmanlara göre artçıların sayısı 25 bini... 24.01.2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 11,04 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’nin geniş bir bölümünde hissedildi.Artçı sayısı 25 bini aştıDokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025’te yaşanan ana şoklarla birlikte bölgede artçı deprem sayısının 25 bini aştığını açıkladı.Emendere Fay Zonu haritalandıSözbilir, AFAD istasyonlarıyla Sındırgı’daki sismik hareketliliğin saniye saniye izlendiğini, saha çalışmalarıyla Emendere Fay Zonu adı verilen ve yaklaşık 40 kilometre uzunluğa ulaşan çok segmentli aktif bir fayın haritalandığını belirtti. İlk depremde fayın batı segmentinin kırıldığı, artçıların ise güneydoğuya doğru göç ettiği saptandı.'Stres üçüncü segmente yoğunlaştı'Sözbilir, “27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci ana şok yaşandı. Bu ana şoktan sonra artçı aktivite sürdü ve stres birikiminin güneydoğudaki üçüncü segmente doğru yoğunlaştığını belirledik.” dedi. Saat 00.24’teki 5,1’lik depremin, daha önce haritalanan fay zonunun en doğudaki segmentinde gerçekleştiğini vurguladı.Deprem fırtınası sürebilirSon 5 ayda bölgede deprem fırtınası, dizi ve sürü şeklinde aktivite görüldüğünü hatırlatan Sözbilir, “Benzer büyüklükte bir deprem bekliyorduk ancak 5,1 meydana geldi. Bu aşamadan sonra artçıların sürmesi bekleniyor.” uyarısında bulundu. Sındırgı halkına resmî açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi ve hasarlı binalara girilmemesi çağrısı yapıldı.
