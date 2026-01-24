Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/gelir-idaresi-baskanligi-sosyal-medya-paylasimlarini-takibe-aldi-luks-harcamalar-mercek-altinda--1103008076.html
GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak
GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak
Sputnik Türkiye
Gelir İdare Başkanlığı, sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamaları takibe aldı. Başkanlık bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T17:16+0300
2026-01-24T17:18+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
hazine
vergi
vergi kaçırma
vergi cezası
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103007750_0:136:1201:811_1920x0_80_0_0_6b0ce13d23742f58d359f3a7ce0c36f2.jpg
Sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamalara dair yapılan paylaşımlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına girdi. GİB, bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını karşılaştırarak risk analizi yapıyor. Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar mercek altına alındı. Lüks yaşam ve yüksek harcama görüntüleri tek tek inceleniyorHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerine yönelik açıklama yaptı. GİB, söz konusu paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.GİB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının denetim sürecine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların da risk analizine tabi tutulduğu belirtildi.Lüks ve şatafatlı organizasyonlar mercek altında GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5.559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103007750_0:23:1201:923_1920x0_80_0_0_8e722c639b4654f0be5c92070fb8f2db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, vergi, vergi kaçırma, vergi cezası, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı
gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, vergi, vergi kaçırma, vergi cezası, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı

GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak

17:16 24.01.2026 (güncellendi: 17:18 24.01.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturlüks harcama
lüks harcama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Gelir İdare Başkanlığı, sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamaları takibe aldı. Başkanlık bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını inceliyor.
Sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamalara dair yapılan paylaşımlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına girdi. GİB, bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını karşılaştırarak risk analizi yapıyor. Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar mercek altına alındı.
alişveriş
alişveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
alişveriş

Lüks yaşam ve yüksek harcama görüntüleri tek tek inceleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerine yönelik açıklama yaptı. GİB, söz konusu paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.
GİB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının denetim sürecine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların da risk analizine tabi tutulduğu belirtildi.

Lüks ve şatafatlı organizasyonlar mercek altında

GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5.559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecektir."
Geleceğin Influencer'ının görüntüsü resmedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
YAŞAM
'2050’nin sosyal medya fenomenleri böyle gözükecek': Kambur bir duruş, yorgun gözler ve yaşlanmış bir yüzü olacak
4 Eylül 2025, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала