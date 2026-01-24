https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/gelir-idaresi-baskanligi-sosyal-medya-paylasimlarini-takibe-aldi-luks-harcamalar-mercek-altinda--1103008076.html

GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak

GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak

Sputnik Türkiye

Gelir İdare Başkanlığı, sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamaları takibe aldı. Başkanlık bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-24T17:16+0300

2026-01-24T17:16+0300

2026-01-24T17:18+0300

ekonomi̇

gelir i̇daresi başkanlığı

hazine

vergi

vergi kaçırma

vergi cezası

sosyal medya fenomeni

sosyal medya akımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103007750_0:136:1201:811_1920x0_80_0_0_6b0ce13d23742f58d359f3a7ce0c36f2.jpg

Sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamalara dair yapılan paylaşımlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına girdi. GİB, bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını karşılaştırarak risk analizi yapıyor. Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar mercek altına alındı. Lüks yaşam ve yüksek harcama görüntüleri tek tek inceleniyorHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerine yönelik açıklama yaptı. GİB, söz konusu paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.GİB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının denetim sürecine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların da risk analizine tabi tutulduğu belirtildi.Lüks ve şatafatlı organizasyonlar mercek altında GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5.559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, vergi, vergi kaçırma, vergi cezası, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı