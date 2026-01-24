https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/gelir-idaresi-baskanligi-sosyal-medya-paylasimlarini-takibe-aldi-luks-harcamalar-mercek-altinda--1103008076.html
GİB, sosyal medya fenomenlerinin lüks ve şatafatlı paylaşımları takibe aldı: Gelir beyanlarıyla karşılaştırılacak
Sosyal medyada lüks yaşam görüntüleri ve yüksek harcamalara dair yapılan paylaşımlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına girdi. GİB, bu paylaşımları yapanların gelir beyanlarını karşılaştırarak risk analizi yapıyor. Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar mercek altına alındı.
Lüks yaşam ve yüksek harcama görüntüleri tek tek inceleniyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerine yönelik açıklama yaptı. GİB, söz konusu paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.
GİB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının denetim sürecine dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların da risk analizine tabi tutulduğu belirtildi.
Lüks ve şatafatlı organizasyonlar mercek altında
GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5.559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecektir."