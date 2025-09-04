Türkiye
Berlin'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
'2050’nin sosyal medya fenomenleri böyle gözükecek': Kambur bir duruş, yorgun gözler ve yaşlanmış bir yüzü olacak
Araştırmacılar, sosyal medya fenomenlerinin (influencer) gelecek yıllarda sağlıklarını ihmal etmeleri halinde nasıl görünebileceklerini gösteren çarpıcı bir... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
04.09.2025
Geleceğin Influencer'ının görüntüsü resmedildi
Geleceğin Influencer'ının görüntüsü resmedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
Abone ol
Araştırmacılar, sosyal medya fenomenlerinin (influencer) gelecek yıllarda sağlıklarını ihmal etmeleri halinde nasıl görünebileceklerini gösteren çarpıcı bir model hazırladı.
Lüks tatiller, milyonlarca takipçi, marka anlaşmaları ve hediyelerle dolu bir hayat yaşayan influencer’ların yaşam tarzının ciddi fiziksel riskler barındırdığına dikkat çekildi. Tıbbi araştırmalara dayanarak hazırlanan illüstrasyonda ortaya çıkan modelin adı “Ava.”
Ancak Ava, bugünün pürüzsüz görünümlü influencer’larına hiç benzemiyor.Ava kambur bir duruşa, orantısız bir yüze, lekeli bir cilde, seyrek saçlara ve mor halkalarla çevrili kızarık gözlere sahip.

‘Kamburluğun nedeni telefon kullanımı’

Uzmanlar, kambur duruşun uzun süreli akıllı telefon kullanımından kaynaklanan “mesaj boynu sendromu”ndan ileri geldiğini açıklıyor.
Interdisciplinary Neurosurgery dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, akıllı telefon kullanıcılarının omurgası uzun süre 15 ila 60 derece arasında öne eğilmiş pozisyonda kalabiliyor.

Cilt lekeleri, seyrek saçlar

Ava’nın cildindeki lekeler, her gün farklı kozmetik ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan kontakt dermatitle ilişkilendiriliyor. Uzun süreli ekran ve LED ışığı maruziyeti ise ciltte erken yaşlanmaya, iltihaplanmaya ve renk değişimlerine yol açıyor.
Ayrıca düzensiz uyku, saç dökülmesi ve kronik yorgunluk riskini artırıyor .Yıllarca kullanılan saç kaynakları veya sıkı saç modelleri de saç köklerini zayıflatabiliyor. Bunun yanında yanlış yapılan dolgu uygulamaları yüz hatlarını bozarak şişkin yanaklar ve doğal olmayan bir yüz görünümüyle sonuçlanabiliyor.

‘Dijital göz yorgunluğu’

Karanlık göz altı halkaları ve şişkin torbalar ise “dijital göz yorgunluğu” sonucu ortaya çıkıyor.
Video düzenlemek, yayın açmak ve saatlerce ekrana bakmak gözlerde kuruluk, bulanık görme ve kalıcı yorgunluk belirtilerine sebep oluyor. Uzmanlar, hayatlarıyla iç içe işler yapanlara, iş ve özel hayat arasında bir sınır çizme konusunda uyarıyor.
