Bilim insanları açıkladı: Ağız bakterileri kilo artışını etkileyebilir

Yeni araştırmaya göre obez bireylerin ağız mikrobiyomu farklılaşıyor. Uzmanlar, tükürük testiyle obezitenin erken teşhisinin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, obezite ile ağız içindeki bakteri yapısı arasında dikkat çekici bir ilişki tespit etti. Yapılan yeni bir araştırma, obez olan bireylerin ağız mikrobiyomunun, sağlıklı kiloya sahip kişilere kıyasla belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.New York Üniversitesi'nden Aashish Jha ve ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 628 yetişkinden alınan tükürük örneklerini inceledi. Katılımcıların 97’sinin obez olduğu belirlenirken, benzer yaş, yaşam tarzı ve ağız sağlığına sahip 95 sağlıklı birey karşılaştırma grubu olarak kullanıldı.Obez bireylerde iltihaplanmayı artıran bakteriler daha yaygınAraştırma sonucunda, obez bireylerin ağızlarında iltihaplanmayı artıran bazı bakteri türlerinin daha yaygın olduğu görüldü. Özellikle Streptococcus parasanguinis ve Actinomyces oris gibi bakterilerin daha fazla bulunduğu tespit edildi. Ayrıca metabolizmayı olumsuz etkileyen laktat üretiminin de bu grupta daha yüksek olduğu belirlendi.Bilim insanları, obez bireylerin ağız ortamının daha asidik, karbonhidrat açısından zengin ve iltihaplı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. King’s College London’dan Lindsey Edwards, çalışmanın obezite ile ağız mikrobiyomu arasındaki bağlantıya dair bugüne kadarki en güçlü kanıtlardan biri olduğunu söyledi.Ağız ve bağırsak mikrobiyomu birlikte incelenecekAncak uzmanlar, elde edilen bulguların henüz neden-sonuç ilişkisini ortaya koymadığını vurguluyor. Aashish Jha, ağız bakterilerinin obeziteye mi yol açtığı yoksa obezitenin mi bu değişime neden olduğunun netleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.Araştırmacılar, ilerleyen süreçte ağız ve bağırsak mikrobiyomunu birlikte inceleyerek bakterilerin vücut içindeki etkilerini daha ayrıntılı analiz etmeyi planladıklarını duyurdu.Uzmanlara göre, eğer ağız bakterilerinin obeziteyi tetiklediği kanıtlanırsa, özel ağız bakım ürünleri, probiyotikler veya hedefli tedavilerle hastalığın önüne geçmek mümkün olabilir. Bunun yanı sıra, basit bir tükürük testiyle obezitenin erken dönemde tespit edilmesi de gelecekte mümkün olabilir.

