Araştırma: Ölümcül mantar enfeksiyonlarına karşı yeni bir yöntem bulundu

Bu mantar, akciğer enfeksiyonlarına yol açabiliyor ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için hayati risk oluşturuyor. Bu mantar türü, hem bitki hem de hayvanlarda yaşayabiliyor.

Uzmanlar, benzer şekilde tehlikeli olan Candida auris ve Aspergillus fumigatus gibi mantar türlerinin de dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtiyor.