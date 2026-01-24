https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/beyaz-saray-avrupa-kendini-yok-ediyor-1103006686.html
Beyaz Saray: Avrupa kendini yok ediyor
Beyaz Saray: Avrupa kendini yok ediyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Miller, Avrupa’nın enerji, göç ve savunma başta olmak üzere birçok politika alanında izlediği yanlış yaklaşımlar... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T16:14+0300
2026-01-24T16:14+0300
2026-01-24T16:14+0300
poli̇ti̇ka
stephen miller
abd
nato
grönland
avrupa
abd
davos
dünya ekonomik forumu davos zirvesi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f0f221ce0cffc49a7137fb2bc85b7c6.jpg
Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, Avrupa ülkelerinin siyasetin bazı yönlerine yanlış yaklaşarak kendilerini kademeli olarak yok ettiklerini dile getirdi.Miller açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Miller Avrupa’nın yıllar boyunca kendi silahlı kuvvetlerini geliştirmek yerine savunmayı ABD’nin sübvansiyonlarına dayandırdığını da sözlerine ekleyerek Başkan Donald Trump'ın Avrupalı NATO ortaklarını savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde beşine çıkarmaya ikna etmeyi başardığını dile getirdi.Grönland konusuna değinen Miller, Washington’un bir anlaşma çerçevesinde artık istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi ücretsiz olarak elde edeceğini söyledi.Çarşamba günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, Avrupa’yı sert bir şekilde eleştirerek Avrupa'nın yanlış yönde ilerlediğini ve sahip olduğu doğal kaynakları kullanmadığının altını çizmişti.Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ada ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın temelinin atıldığını bildirmişti. CNN’in aktardığına göre taraflar, olası anlaşmanın adadaki ittifak rolünün güçlendirilmesini, ABD’nin kaynaklara erişiminin genişletilmesini ve Grönland’ın Rusya ile Çin’den yatırım kabul etmesinin yasaklanmasını içereceği konusunda uzlaşmıştı. Axios portalı ise projenin adanın egemenliğinin ABD’ye devredilmesini öngörmediğini öne sürmüş bunun yerine, adaya 'Altın Kubbe' adlı bir füze savunma sistemi konuşlandırılması planlandığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/trump-abdnin-gronlanda-tam-erisim-saglayacagi-bir-formulu-muzakere-ediyoruz-1102960539.html
abd
grönland
davos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75db716477ab24f794b93386e7f6715f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
stephen miller, abd, nato, grönland, avrupa, abd, davos, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, donald trump
stephen miller, abd, nato, grönland, avrupa, abd, davos, dünya ekonomik forumu davos zirvesi, donald trump
Beyaz Saray: Avrupa kendini yok ediyor
Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Miller, Avrupa’nın enerji, göç ve savunma başta olmak üzere birçok politika alanında izlediği yanlış yaklaşımlar nedeniyle kendisini yavaş yavaş zayıflattığını ve bu sürecin kıtanın geleceğini tehlikeye attığını söyledi.
Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, Avrupa ülkelerinin siyasetin bazı yönlerine yanlış yaklaşarak kendilerini kademeli olarak yok ettiklerini dile getirdi.
Miller açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa, düzenlemelerle enerji sektörünü boğarak, kendisini verimsiz ‘yeşil’ enerjiye ve yabancı ülkelere bağımlı hale getirerek yavaş yavaş kendini öldürüyor. Avrupa, aşırı düzenlemeler, akıl dışı göç politikası ve kendi silahlı kuvvetlerine yatırım yapmaması nedeniyle kendini yok ediyor.
Miller Avrupa’nın yıllar boyunca kendi silahlı kuvvetlerini geliştirmek yerine savunmayı ABD’nin sübvansiyonlarına dayandırdığını da sözlerine ekleyerek Başkan Donald Trump'ın Avrupalı NATO ortaklarını savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde beşine çıkarmaya ikna etmeyi başardığını dile getirdi.
Grönland konusuna değinen Miller, Washington’un bir anlaşma çerçevesinde artık istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi ücretsiz olarak elde edeceğini söyledi.
Çarşamba günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, Avrupa’yı sert bir şekilde eleştirerek Avrupa'nın yanlış yönde ilerlediğini ve sahip olduğu doğal kaynakları kullanmadığının altını çizmişti.
Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ada ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın temelinin atıldığını bildirmişti. CNN’in aktardığına göre taraflar, olası anlaşmanın adadaki ittifak rolünün güçlendirilmesini, ABD’nin kaynaklara erişiminin genişletilmesini ve Grönland’ın Rusya ile Çin’den yatırım kabul etmesinin yasaklanmasını içereceği konusunda uzlaşmıştı. Axios portalı ise projenin adanın egemenliğinin ABD’ye devredilmesini öngörmediğini öne sürmüş bunun yerine, adaya 'Altın Kubbe' adlı bir füze savunma sistemi konuşlandırılması planlandığını aktarmıştı.