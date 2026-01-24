https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/beyaz-saray-avrupa-kendini-yok-ediyor-1103006686.html

Beyaz Saray: Avrupa kendini yok ediyor

Beyaz Saray: Avrupa kendini yok ediyor

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Miller, Avrupa’nın enerji, göç ve savunma başta olmak üzere birçok politika alanında izlediği yanlış yaklaşımlar... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller, Avrupa ülkelerinin siyasetin bazı yönlerine yanlış yaklaşarak kendilerini kademeli olarak yok ettiklerini dile getirdi.Miller açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Miller Avrupa’nın yıllar boyunca kendi silahlı kuvvetlerini geliştirmek yerine savunmayı ABD’nin sübvansiyonlarına dayandırdığını da sözlerine ekleyerek Başkan Donald Trump'ın Avrupalı NATO ortaklarını savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde beşine çıkarmaya ikna etmeyi başardığını dile getirdi.Grönland konusuna değinen Miller, Washington’un bir anlaşma çerçevesinde artık istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeyi ücretsiz olarak elde edeceğini söyledi.Çarşamba günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, Avrupa’yı sert bir şekilde eleştirerek Avrupa'nın yanlış yönde ilerlediğini ve sahip olduğu doğal kaynakları kullanmadığının altını çizmişti.Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ada ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın temelinin atıldığını bildirmişti. CNN’in aktardığına göre taraflar, olası anlaşmanın adadaki ittifak rolünün güçlendirilmesini, ABD’nin kaynaklara erişiminin genişletilmesini ve Grönland’ın Rusya ile Çin’den yatırım kabul etmesinin yasaklanmasını içereceği konusunda uzlaşmıştı. Axios portalı ise projenin adanın egemenliğinin ABD’ye devredilmesini öngörmediğini öne sürmüş bunun yerine, adaya 'Altın Kubbe' adlı bir füze savunma sistemi konuşlandırılması planlandığını aktarmıştı.

