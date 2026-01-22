https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/trump-abdnin-gronlanda-tam-erisim-saglayacagi-bir-formulu-muzakere-ediyoruz-1102960539.html

Trump: ABD’nin Grönland'a ‘tam erişim’ sağlayacağı bir formülü müzakere ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'e "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini söyledi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Davos'ta 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, burada Amerikan Fox Business kanalına röportaj verdi.Grönland konusundaki temas ve görüşmelerini değerlendiren Trump, bu konuda NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmaya ve Danimarka ile müzakerelere işaret ederek, önemli kazanımlar sağladıklarını kaydetti.'İstediğimiz şeyi bedelsiz elde edeceğiz'Trump, "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" diyerek, ABD hava savunması için inşa edilecek Altın Kubbe sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını belirtti.‘Bunun sonu ve sınırı yok’Ulusal güvenlik gerekçesiyle bu sistemin Grönland'ı kapsaması gerektiğini söyleyen Trump, bu fikrin 1980'lerde ortaya atıldığını ancak o zaman yeterli teknoloji olmadığı için gerçekleştirilemediğini ifade etti.Trump, Altın Kubbe'nin nasıl hayata geçirileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Şu anda tam olarak Grönland'a tam erişim sağlayacağımız bir durumu müzakere ediyoruz. Bunun sonu ve bir zaman sınırı yok" diye konuştu.Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada da Trump'ın Grönland ile ilgili anlaşmayı "çok düşük bir bedelle" gerçekleştirdiğine ve ABD'nin bu konuda istediğini aldığına dikkati çekildi.‘Anlaşma çerçevesi oluşturduk’ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır" değerlendirmesini yapmıştı.Trump ayrıca, Grönland ile ilgili ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuş, dün Davos'ta bundan vazgeçtiğini söylemişti.

