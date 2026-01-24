https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/bakan-yerlikaya-duyurdu-baygaralar-organize-suc-orgutune-operasyon-1103000985.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar organize suç örgütüne operasyon
Sputnik Türkiye
Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 kişiden 12'si tutuklandı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden, 12'sinin tutuklandığını duyurdu. Suç örgütünün elebaşı yurt dışında tutukluBakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, yurt dışında tutuklu olan R.B'nin elebaşılığını yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.Şüphelilere ilişkin detaylı bilgi paylaşan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlanması eylemlerine karıştıklarının tespit edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonda uzun namlulu silah ve ruhsatsız silahların da yakalandığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden, 12'sinin tutuklandığını duyurdu.
Suç örgütünün elebaşı yurt dışında tutuklu
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, yurt dışında tutuklu olan R.B'nin elebaşılığını yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı.
Şüphelilere ilişkin detaylı bilgi paylaşan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlanması eylemlerine karıştıklarının tespit edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonda uzun namlulu silah ve ruhsatsız silahların da yakalandığını kaydetti.