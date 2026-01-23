https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/yogun-kar-yagisi-alarmi-kara-yollari-kapandi-700-kisi-mahsur-kaldi-1102973878.html
Yoğun kar yağışı alarmı: Karayolları kapandı, 700 kişi mahsur kaldı
Kar yağışı ve tipi, yurt genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 ili sarı kod ile uyardı. Sivas'ta kapanan yollarda 700 kişi... 23.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kar yağışı, sağanak ve tipi yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.Sivas’ta kar esareti: 700 kişi yurtlara yerleştirildiSivas’ta yoğun kar ve tipi ulaşımı kesti. Gürün ilçesinden geçen Malatya–Kayseri kara yolu kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede yaklaşık 700 yolcu, okul yurtlarına yerleştirildi. Merkezle birçok ilçe arasında gece boyunca ulaşım sağlanamadı.Kayseri ve Malatya’da ana arterler kapalıKayseri’de Kayseri–Sivas, Kayseri–Kahramanmaraş ve Pınarbaşı–Gürün yolları trafiğe kapatıldı. Malatya–Kayseri kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Yetkililer sürücüleri resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.Şanlıurfa’da karla mücadele ve ücretsiz toplu taşımaŞanlıurfa’da kar etkisini artırdı; Viranşehir–Diyarbakır yolu ile şehir merkezi Güneybatı Çevre Yolu kapatıldı. Birçok güzergâh tır trafiğine kapatılırken, belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürdü. Toplu taşıma ücretsiz hizmet verdi; özel araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi.Gaziantep’te havalimanı kapalı, ağır vasıtaya kısıtlamaGaziantep’te kar yağışı sonrası Gaziantep Havalimanı’nın kapatma süresi 23 Ocak Cuma 14.00’e kadar uzatıldı. Gaziantep–Şanlıurfa otoyolu kontrollü geçişe açılırken, ağır vasıta araçların çevre illere çıkışı ikinci duyuruya kadar durduruldu. Sahada 757 araç ve 3 bin 541 personel görev yapıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kar yağışı, sağanak ve tipi yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.
Sivas’ta kar esareti: 700 kişi yurtlara yerleştirildi
Sivas’ta yoğun kar ve tipi ulaşımı kesti. Gürün ilçesinden geçen Malatya–Kayseri kara yolu kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede yaklaşık 700 yolcu, okul yurtlarına yerleştirildi. Merkezle birçok ilçe arasında gece boyunca ulaşım sağlanamadı.
Kayseri ve Malatya’da ana arterler kapalı
Kayseri’de Kayseri–Sivas, Kayseri–Kahramanmaraş ve Pınarbaşı–Gürün yolları trafiğe kapatıldı. Malatya–Kayseri kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Yetkililer sürücüleri resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
Şanlıurfa’da karla mücadele ve ücretsiz toplu taşıma
Şanlıurfa’da kar etkisini artırdı; Viranşehir–Diyarbakır yolu ile şehir merkezi Güneybatı Çevre Yolu kapatıldı. Birçok güzergâh tır trafiğine kapatılırken, belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürdü. Toplu taşıma ücretsiz hizmet verdi; özel araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi.
Gaziantep’te havalimanı kapalı, ağır vasıtaya kısıtlama
Gaziantep’te kar yağışı sonrası Gaziantep Havalimanı’nın kapatma süresi 23 Ocak Cuma 14.00’e kadar uzatıldı. Gaziantep–Şanlıurfa otoyolu kontrollü geçişe açılırken, ağır vasıta araçların çevre illere çıkışı ikinci duyuruya kadar durduruldu. Sahada 757 araç ve 3 bin 541 personel görev yapıyor.