https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/yogun-kar-yagisi-alarmi-kara-yollari-kapandi-700-kisi-mahsur-kaldi-1102973878.html

Yoğun kar yağışı alarmı: Karayolları kapandı, 700 kişi mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı alarmı: Karayolları kapandı, 700 kişi mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Kar yağışı ve tipi, yurt genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 ili sarı kod ile uyardı. Sivas’ta kapanan yollarda 700 kişi... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T09:43+0300

2026-01-23T09:43+0300

2026-01-23T09:43+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

yoğun kar yağışı

hava durumu

kayseri

malatya

gaziantep

batman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102973944_2:0:2813:1581_1920x0_80_0_0_f99ea26dbdcf79eec3af8dfe1b3bd311.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, kar yağışı, sağanak ve tipi yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.Sivas’ta kar esareti: 700 kişi yurtlara yerleştirildiSivas’ta yoğun kar ve tipi ulaşımı kesti. Gürün ilçesinden geçen Malatya–Kayseri kara yolu kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede yaklaşık 700 yolcu, okul yurtlarına yerleştirildi. Merkezle birçok ilçe arasında gece boyunca ulaşım sağlanamadı.Kayseri ve Malatya’da ana arterler kapalıKayseri’de Kayseri–Sivas, Kayseri–Kahramanmaraş ve Pınarbaşı–Gürün yolları trafiğe kapatıldı. Malatya–Kayseri kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Yetkililer sürücüleri resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.Şanlıurfa’da karla mücadele ve ücretsiz toplu taşımaŞanlıurfa’da kar etkisini artırdı; Viranşehir–Diyarbakır yolu ile şehir merkezi Güneybatı Çevre Yolu kapatıldı. Birçok güzergâh tır trafiğine kapatılırken, belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürdü. Toplu taşıma ücretsiz hizmet verdi; özel araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi.Gaziantep’te havalimanı kapalı, ağır vasıtaya kısıtlamaGaziantep’te kar yağışı sonrası Gaziantep Havalimanı’nın kapatma süresi 23 Ocak Cuma 14.00’e kadar uzatıldı. Gaziantep–Şanlıurfa otoyolu kontrollü geçişe açılırken, ağır vasıta araçların çevre illere çıkışı ikinci duyuruya kadar durduruldu. Sahada 757 araç ve 3 bin 541 personel görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/papele-operasyon-tmsf-kayyum-atandi-41-kisi-icin-gozalti-karari-1102973005.html

türki̇ye

kayseri

malatya

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, yoğun kar yağışı, hava durumu, kayseri, malatya, gaziantep, batman