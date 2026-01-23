Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Ürdünlü siyasetçi: Rus ordusunun başarıları müzakereleri doğrudan etkiliyor
Ürdünlü siyasetçi: Rus ordusunun başarıları müzakereleri doğrudan etkiliyor
Ürdün Komünist Partisi Politbüro üyesi Nidal Madiya, Rusya’nın sahadaki kazanımlarının Ukrayna’nın geleceği ve bölgedeki maden kaynakları konusunda Moskova’nın... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Ürdün Komünist Partisi Politbüro üyesi Nidal Madiya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.Madiya, Amerikan tarafının Rusya’nın kararlılığı konusunda neredeyse emin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Ürdünlü siyasetçi, buna karşın Avrupa’nın süreci uzatmaya çalışacağını belirterek şöyle devam etti:Madiya, güç dengelerine ilişkin olarak ise Rusya’nın daha güçlü bir konumda olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Madiya ayrıca, Batı ile Rusya arasında ilişkilerdeki olası iyileşmenin, özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında fırsatlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Ürdün Komünist Partisi Politbüro üyesi Nidal Madiya, Rusya’nın sahadaki kazanımlarının Ukrayna’nın geleceği ve bölgedeki maden kaynakları konusunda Moskova’nın elini güçlendirdiğini, Avrupa’nın ise ‘Zelenskiy’nin mutlak yenilgisinden’ endişe ettiğini belirtti.
Ürdün Komünist Partisi Politbüro üyesi Nidal Madiya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi Sputnik’e değerlendirdi.
Madiya, Amerikan tarafının Rusya’nın kararlılığı konusunda neredeyse emin olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

Amerikan tarafı, Rusya'nın kendi çıkarlarını tamamen yeniden tesis etme konusunda kararlı olduğundan ve somut askeri başarılar elde etmenin eşiğinde bulunduğundan neredeyse emin. ABD yönetimi, müzakereleri tamamlamakla ilgileniyor, çünkü askeri başarıların, Ukrayna’nın geleceği ve bölgenin değerli maden kaynaklarının geleceği konusunda Rusya’nın müzakere pozisyonlarını daha da güçlendirmesinden endişe duyuyor.

Avrupa ise, Zelenskiy’nin bu çatışmayı tamamen kaybetmesini istemiyor. Haziran ayında bir çözüm olasılığı bulunuyor. Zelenskiy şimdilik savaşı bitirmeye hazır olmasa da, Trump yönetiminin baskısıyla bir miktar esneklik göstermeye başladı.

Ürdünlü siyasetçi, buna karşın Avrupa’nın süreci uzatmaya çalışacağını belirterek şöyle devam etti:
Özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD’de yapılacak ara seçimlere yaklaşıldıkça zamana oynamaya çalışacak. Bu seçimlerde Demokrat Parti’nin kazanması bekleniyor.
Madiya, güç dengelerine ilişkin olarak ise Rusya’nın daha güçlü bir konumda olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy, daha zayıf taraf. ABD, baskı yoluyla ondan somut tavizler koparabilir, çünkü baskının Rusya üzerinde etkili olmayacağını biliyor. Avrupa ise Zelenskiy’nin Ukrayna’da ağır bir yenilgiye uğraması halinde bunun Batı Avrupa’yı, özellikle de İngiltere, Fransa ve Almanya’yı etkileyeceğine düşünüyor ve bu durumu önlemeye çalışıyor.
Madiya ayrıca, Batı ile Rusya arasında ilişkilerdeki olası iyileşmenin, özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında fırsatlar doğurabileceğine dikkat çekti.
