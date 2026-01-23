Ürdünlü siyasetçi: Rus ordusunun başarıları müzakereleri doğrudan etkiliyor

Amerikan tarafı, Rusya'nın kendi çıkarlarını tamamen yeniden tesis etme konusunda kararlı olduğundan ve somut askeri başarılar elde etmenin eşiğinde bulunduğundan neredeyse emin. ABD yönetimi, müzakereleri tamamlamakla ilgileniyor, çünkü askeri başarıların, Ukrayna’nın geleceği ve bölgenin değerli maden kaynaklarının geleceği konusunda Rusya’nın müzakere pozisyonlarını daha da güçlendirmesinden endişe duyuyor.

Avrupa ise, Zelenskiy’nin bu çatışmayı tamamen kaybetmesini istemiyor. Haziran ayında bir çözüm olasılığı bulunuyor. Zelenskiy şimdilik savaşı bitirmeye hazır olmasa da, Trump yönetiminin baskısıyla bir miktar esneklik göstermeye başladı.