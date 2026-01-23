Arjantinli uzman: Kremlin'deki ABD-Rusya diyaloğu, Moskova'nın 'sorunun kökenine indiğini' gösterdi
Kremlin'de Putin ve ABD heyeti arasında yapılan görüşmede 'sorunun kökenine' inildiğinin görüldüğünü kaydeden Casteglione, Ukrayna'nın artık buna göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Arjantinli jeopolitik analist Tadeo Casteglione, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, Ukrayna'daki çatışmaya 'sorunun kökeninde' bir çözüm bulma konusunda 'lafı dolandırmadığını' ve 'her zaman direkt davrandığını' bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Putin ile ABD'li temsilciler arasında Kremlin'de yapılan görüşmeyi Sputnik'e değerlendiren Casteglione, "En önemli nokta ve hala çözüme kavuşturulamayan mesele, toprak konusudur. Moskova'nın tutumu, Ukrayna tarafının sorunun kökenini anlayacağı umuduyla müzakerelere devam etmek" dedi.
Topun artık Ukrayna'nın tarafında olduğunu, Kiev'in kendine çeki düzen vermesi ve Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için kullanıldığını kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Casteglione, Moskova'nın açık sözlü davranarak kalıcı barışa yönelik müzakere masasında uzlaşmacı ruhunu ve ciddiyetini bir kez daha sergilediğini kaydetti.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Affinity Partners Kurucusu Jared Kushner ve Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Genel Hizmetler İdaresi Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum, gece saatlerinde Rusya lideri Putin ile görüşmüştü. Görüşmede Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de yer almıştı.
