https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trumptan-soguk-hava-dalgasi-aciklamasi-kuresel-isinmaya-ne-oldu-1102992468.html
Trump'tan soğuk hava dalgası açıklaması: 'Küresel ısınmaya ne oldu?'
Trump'tan soğuk hava dalgası açıklaması: 'Küresel ısınmaya ne oldu?'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin küresel ısınma tartışmalarına gönderme yaptı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T18:17+0300
2026-01-23T18:17+0300
2026-01-23T18:22+0300
dünya
donald trump
abd
küresel iklim
küresel soğuma
küresel ısınma
bilim
bilim insanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.Trump, paylaşımında ülke genelinde etkili olması öngörülen hava koşullarına dikkat çekerek, “40 eyaleti etkilemesi beklenen rekor bir soğuk hava dalgası geliyor. Daha önce buna benzerine pek rastlanmadı. Çevreci aktivistler lütfen açıklayabilir mi? Küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.Trump’ın paylaşımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trumptan-davosa-ovguler-bircok-sey-basarildi-1102987369.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, küresel iklim, küresel soğuma, küresel ısınma, bilim, bilim insanları
donald trump, abd, küresel iklim, küresel soğuma, küresel ısınma, bilim, bilim insanları
Trump'tan soğuk hava dalgası açıklaması: 'Küresel ısınmaya ne oldu?'
18:17 23.01.2026 (güncellendi: 18:22 23.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin küresel ısınma tartışmalarına gönderme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, paylaşımında ülke genelinde etkili olması öngörülen hava koşullarına dikkat çekerek, “40 eyaleti etkilemesi beklenen rekor bir soğuk hava dalgası geliyor. Daha önce buna benzerine pek rastlanmadı. Çevreci aktivistler lütfen açıklayabilir mi? Küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.
Trump’ın paylaşımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.