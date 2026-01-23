Türkiye
Trump'tan soğuk hava dalgası açıklaması: 'Küresel ısınmaya ne oldu?'
Trump'tan soğuk hava dalgası açıklaması: 'Küresel ısınmaya ne oldu?'
ABD Başkanı Donald Trump, 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin küresel ısınma tartışmalarına gönderme yaptı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.Trump, paylaşımında ülke genelinde etkili olması öngörülen hava koşullarına dikkat çekerek, “40 eyaleti etkilemesi beklenen rekor bir soğuk hava dalgası geliyor. Daha önce buna benzerine pek rastlanmadı. Çevreci aktivistler lütfen açıklayabilir mi? Küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.Trump’ın paylaşımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
18:17 23.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin küresel ısınma tartışmalarına gönderme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 40 eyaleti etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, paylaşımında ülke genelinde etkili olması öngörülen hava koşullarına dikkat çekerek, “40 eyaleti etkilemesi beklenen rekor bir soğuk hava dalgası geliyor. Daha önce buna benzerine pek rastlanmadı. Çevreci aktivistler lütfen açıklayabilir mi? Küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.
Trump’ın paylaşımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
