Trump’tan Davos’a övgüler: ‘Birçok şey başarıldı’

Trump’tan Davos’a övgüler: ‘Birçok şey başarıldı’

ABD lideri, Davos ziyaretinin NATO ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varılmasını ve Gazze Barış Kurulu’nun oluşturulmasını mümkün kıldığını belirtti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre gezisi sırasında Grönland konusunda bir anlaşmanın temellerinin atılması ve Gazze Şeridi sorununu çözmek için bir Barış Kurulu’nun kurulması da dahil olmak üzere birçok şeyin başarıldığını savundu.Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, “Davos gezisi ne harikaydı. NATO ile Grönland konusunda bir anlaşmanın temellerinin atılması ve Barış Kurulu’nun kurulması da dahil olmak üzere birçok şey başarıldı” diye yazdı.Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nun yapıldığı Davos’ta dün ABD’nin başkenti Washington’a döndü. ABD lideri Davos’ta aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olmak üzere birçok ikili görüşme gerçekleştirdi ve Barış Kurulu Şartı imza törenine başkanlık yaptı.

