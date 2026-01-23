Orban: Önümüzdeki 100 yıl boyunca Ukrayna'nın AB üyeliğine izin vermeyeceğiz
AB'de Ukrayna'ya verilen desteğe en yüksek sesle karşı çıkan ülkeler arasında yer alan Macaristan'da Başbakan Orban, Kiev'in AB'ye üyelik hevesini kursağında bırakacak açıklamalarına yenisini ekledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin önümüzdeki 100 yıl boyunca Ukrayna'nın AB'ye girmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Ukrayna'nın Macaristan'da yaklaşan parlamento seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışma girişimlerine tepki gösteren Orban, Kiev'in, Budapeşte'nin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına izin vermeyeceğini bildiği için bu teşebbüsleri gerçekleştirdiğini kaydetti.
'Zelenskiy sınırı aştı'
📍Orban'ın diğer açıklamaları:
🔴Zelenskiy, Davos'taki konuşmasında sadece bana değil, diğer Avrupalı liderlere de saldırarak sınırı aştı
🔴Diğer tüm Avrupalı liderleri de eleştirmesi şaşırtıcı
🔴Ukrayna'ya verilen desteğin, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın yeteri kadar kararlı davranmadığını söylüyor
🔴AB'nin, 800 milyar dolarlık destek de dahil Ukrayna'nın tüm taleplerini karşılamaya hazır olması gülünç
🔴Zelenskiy ata ters binerken, Brüksel eğitimli bir subay olarak sorgusuz sualsiz kaynak akıtmaya hazır
