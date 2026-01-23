Trump’ın damadı Kushner, Gazze’nin ‘yeniden inşası’ için ‘planını’ açıkladı, slaytlar yayımlandı, detaylar ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trumpin-damadi-kushner-gazzenin-yeniden-insasi-icin-planini-acikladi-slaytlar-yayinlandi-1102986832.html
Dün Davos’ta atılan Barış Kurulu imzalarının ardından ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner, savaş sonrası Gazze’ye dair taslakları aktardı. Amerikan basınına yansıyan taslak planlarda 180 gökdelen görünüyor.
Jared Kushner, dün Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu izleyicileri önünde açıklarken “Plan başarısız olursa, suçun kime ait olacağını belirlemenin kolay olacak. Hamas silahsızlanmazsa, Gazze halkının kendi hedeflerine ulaşmasının önündeki engel ancak bu olur” ifadelerini kullandı.Amerikan basınına göre “Biraz aceleye getirilmiş izlenimi veren” sunum, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Barış Kurulu’nun tüzüğünün imzalanmasının hemen ardından yapıldı. Bu kurul, İsrail ile Hamas arasında ekim ayında varılan 20 maddelik ateşkes planının bir sonraki aşamasını temsil ediyor.Planlarda öne çıkan başlıklardan bazıları, taslakta yer alan ifadelerle şöyle:Slaytlarda ‘Kıyı turizmi’ planıGazze’nin nasıl geliştirileceğini göstermek için ekrana bir harita yansıtıldı.Buna göre, deniz kıyısı boyunca uzanan bir ‘kıyı turizmi’ bölgesi planlanıyor. Bu alan, çoğu muhtemelen otel olacak şekilde, 180’e kadar gökdelene yetecek uzunlukta olacak.Gazze’nin güneybatı ucunda, Mısır sınırına bitişik bir liman gösterildi. Limanın hemen iç kesiminde ise bir havaalanı için imar alanı yer alıyor.Kushner, ‘Yeni Refah’ ve ‘Yeni Gazze’ adını verdiği iki kentsel gelişim alanını özellikle söyledi.‘3 yıl içinde tamamlanmasını umuyoruz’Kushner, “Yeni Refah”ta 100 binden fazla kalıcı konutun yanı sıra 200’ün üzerinde okul ve 75’ten fazla sağlık tesisi inşa edileceğini” söyledi. “İnşaatların iki ila üç yıl içinde tamamlanmasını umduğunu” belirtti.Planı kim finanse edecek?Kushner’a göre ilk katkılar hükümetlerden gelecek. İlk bağış ve taahhütlerin, önümüzdeki birkaç hafta içinde Washington’da düzenlenecek bir konferansta açıklanması bekleniyor.Ayrıca özel sektöre de çağrıda bulunarak “inanılmaz yatırım fırsatları” vadetti.Kushner, “Böyle bir yerde yatırım yapmak biraz riskli olabilir, biliyorum. Ama gelmenize, inanç göstermenize ve insanlara yatırım yapmanıza ihtiyacımız var” dedi.Üst düzey Filistinli yetkililer Kushner’ın sunumuna temkinli yaklaşırken, başka çevrelerden gelen eleştiriler ‘Filistinlilerin güçsüzlüğünün istismar edildiği hissine’ işaret etti.Filistinli Euro-Mediterranean Human Rights Monitor grubunun kurucusu Ramy Abdu, X’te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:İsrail ne zaman çekilecek?İsrail ordusu şu anda, Refah kenti de dahil, Gazze topraklarının yarısından fazlasında bulunuyor. Ekim ayında ateşkesi ve rehinelerin bırakılmasını öngören 20 maddelik ilk plan, İsrail’in çekilmesini içeren ‘uluslararası bir istikrar gücünün’ kurulmasını içeriyordu.Ancak şimdiye kadar bu güç konusunda somut bir ilerleme sağlanmadı. Kushner de dünkü açıklamalarında herhangi bir ‘uluslararası güçten’ bahsetmedi.İsrail’in çekilmesi, sadece sunum slaytlarından birinde “Gazze genelinde silahsızlanma, IDF’nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) güvenlik çevresine tam çekilmesini mümkün kılar” şeklinde bir cümleyle yer aldı.
15:33 23.01.2026 (güncellendi: 15:39 23.01.2026)
Dün Davos’ta atılan Barış Kurulu imzalarının ardından ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner, savaş sonrası Gazze’ye dair taslakları aktardı. Amerikan basınına yansıyan taslak planlarda 180 gökdelen görünüyor.
Jared Kushner, dün Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu izleyicileri önünde açıklarken “Plan başarısız olursa, suçun kime ait olacağını belirlemenin kolay olacak. Hamas silahsızlanmazsa, Gazze halkının kendi hedeflerine ulaşmasının önündeki engel ancak bu olur” ifadelerini kullandı.
Amerikan basınına göre “Biraz aceleye getirilmiş izlenimi veren” sunum, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Barış Kurulu’nun tüzüğünün imzalanmasının hemen ardından yapıldı. Bu kurul, İsrail ile Hamas arasında ekim ayında varılan 20 maddelik ateşkes planının bir sonraki aşamasını temsil ediyor.
Planlarda öne çıkan başlıklardan bazıları, taslakta yer alan ifadelerle şöyle:
Slaytlarda ‘Kıyı turizmi’ planı
Gazze’nin nasıl geliştirileceğini göstermek için ekrana bir harita yansıtıldı.
Buna göre, deniz kıyısı boyunca uzanan bir ‘kıyı turizmi’ bölgesi planlanıyor. Bu alan, çoğu muhtemelen otel olacak şekilde, 180’e kadar gökdelene yetecek uzunlukta olacak.
Gazze’nin güneybatı ucunda, Mısır sınırına bitişik bir liman gösterildi. Limanın hemen iç kesiminde ise bir havaalanı için imar alanı yer alıyor.
Kushner, ‘Yeni Refah’ ve ‘Yeni Gazze’ adını verdiği iki kentsel gelişim alanını özellikle söyledi.
‘3 yıl içinde tamamlanmasını umuyoruz’
Kushner, “Yeni Refah”ta 100 binden fazla kalıcı konutun yanı sıra 200’ün üzerinde okul ve 75’ten fazla sağlık tesisi inşa edileceğini” söyledi. “
İnşaatların iki ila üç yıl içinde tamamlanmasını umduğunu” belirtti.
Planı kim finanse edecek?
Kushner’a göre ilk katkılar hükümetlerden gelecek. İlk bağış ve taahhütlerin, önümüzdeki birkaç hafta içinde Washington’da düzenlenecek bir konferansta açıklanması bekleniyor.
Ayrıca özel sektöre de çağrıda bulunarak “inanılmaz yatırım fırsatları” vadetti.
Kushner, “Böyle bir yerde yatırım yapmak biraz riskli olabilir, biliyorum. Ama gelmenize, inanç göstermenize ve insanlara yatırım yapmanıza ihtiyacımız var” dedi.
Üst düzey Filistinli yetkililer Kushner’ın sunumuna temkinli yaklaşırken, başka çevrelerden gelen eleştiriler ‘Filistinlilerin güçsüzlüğünün istismar edildiği hissine’ işaret etti.
Filistinli Euro-Mediterranean Human Rights Monitor grubunun kurucusu Ramy Abdu, X’te yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
Filistinliler, evcilleştirme ve kontrol temelinde, varlıklarının ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir planla karşı karşıya.
İsrail ne zaman çekilecek?
İsrail ordusu şu anda, Refah kenti de dahil, Gazze topraklarının yarısından fazlasında bulunuyor. Ekim ayında ateşkesi ve rehinelerin bırakılmasını öngören 20 maddelik ilk plan, İsrail’in çekilmesini içeren ‘uluslararası bir istikrar gücünün’ kurulmasını içeriyordu.
Ancak şimdiye kadar bu güç konusunda somut bir ilerleme sağlanmadı. Kushner de dünkü açıklamalarında herhangi bir ‘uluslararası güçten’ bahsetmedi.
İsrail’in çekilmesi, sadece sunum slaytlarından birinde “Gazze genelinde silahsızlanma, IDF’nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) güvenlik çevresine tam çekilmesini mümkün kılar” şeklinde bir cümleyle yer aldı.