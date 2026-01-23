https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rus-uzman-zelenskiy-halkini-avrupanin-guvenligi-icin-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1102994657.html
Rus uzman: Zelenskiy, halkını Avrupa’nın güvenliği için ‘pazarlık kozu’ olarak kullanıyor
Rus uzman: Zelenskiy, halkını Avrupa’nın güvenliği için ‘pazarlık kozu’ olarak kullanıyor
Rus uzman Yuliya Semke, Zelenskiy’nin Davos’ta Ukrayna’nın Avrupa’yı hatta Grönland’ı koruyabileceği yönündeki sözlerinde kibir ve Batı’ya mesaj verme çabası... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Yüksek Ekonomi Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Avrupa ve Uluslararası Kapsamlı Araştırmalar Merkezi kıdemli uzmanı Yuliya Semke, Vladimir Zelenskiy’nin Davos’ta yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.Semke, Zelenskiy’nin forumda Ukrayna’nın Avrupa’yı, hatta gerekirse Grönland’ı bile savunabileceğini iddia ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:Uzman, bu söylemin, çatışmanın açıkça Zelenskiy’nin aleyhine ilerlediği bir dönemde, savaş sonrasında da kendisine bir 'vazgeçilmezlik' rolü yaratma çabası olabileceğini belirterek, Avrupa’daki milyonlarca Ukraynalının, Zelenskiy tarafından Batı ülkelerini ‘korumak’ için kullanabileceği ‘canlı bir yedek güç’ olarak görüldüğünü vurguladı.Ukrayna’daki kritik enerji altyapısının durumuna da değinen Semke, şu değerlendirmede bulundu:
Yüksek Ekonomi Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Avrupa ve Uluslararası Kapsamlı Araştırmalar Merkezi kıdemli uzmanı Yuliya Semke, Vladimir Zelenskiy’nin Davos’ta yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.
Semke, Zelenskiy’nin forumda Ukrayna’nın Avrupa’yı, hatta gerekirse Grönland’ı bile savunabileceğini iddia ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:
Kiev’de çok iyi biliyorlar ki mevcut rejimin hayatta kalması doğrudan Washington’un tutumuna bağlı. Bu yüzden Zelenskiy, Trump’a karşı duyduğu nefrete rağmen Davos’a gitmek zorunda kaldı; bu duyguları açıktan sergilemeye cesaret edemez. Zelenskiy'nin Avrupa’yı, hatta Grönland’ı savunabileceğini söylemesi, Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlayamayacağını ima eden kibirli bir yaklaşımı yansıtıyor. Avrupalıların yetersiz askeri gücüyle alay niteliğinde ifadeler bunlar. Zelenskiy, bir kez daha kendi halkının hayatını Avrupa’nın huzuru için pazarlık kozu olarak kullanmaya hazır olduğunu gösterdi.
Uzman, bu söylemin, çatışmanın açıkça Zelenskiy’nin aleyhine ilerlediği bir dönemde, savaş sonrasında da kendisine bir 'vazgeçilmezlik' rolü yaratma çabası olabileceğini belirterek, Avrupa’daki milyonlarca Ukraynalının, Zelenskiy tarafından Batı ülkelerini ‘korumak’ için kullanabileceği ‘canlı bir yedek güç’ olarak görüldüğünü vurguladı.
Ukrayna’daki kritik enerji altyapısının durumuna da değinen Semke, şu değerlendirmede bulundu:
Buradaki sorumlu belli. Barışçıl çözümü sürekli engelleyen taraf Zelenskiy rejimidir. Müzakerelere yanaşmama tutumu, onu kendi vatandaşlarının gözünde enerji arzındaki sorunların ve uzayan çatışmanın diğer ağır sonuçlarının başlıca sorumlusu haline getiriyor.