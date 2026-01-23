https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rus-uzman-zelenskiy-halkini-avrupanin-guvenligi-icin-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1102994657.html

Rus uzman: Zelenskiy, halkını Avrupa’nın güvenliği için ‘pazarlık kozu’ olarak kullanıyor

Rus uzman Yuliya Semke, Zelenskiy’nin Davos’ta Ukrayna’nın Avrupa’yı hatta Grönland’ı koruyabileceği yönündeki sözlerinde kibir ve Batı’ya mesaj verme çabası... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

dünya

vladimir zelenskiy

avrupa

davos

washington

kiev

ukrayna

grönland

abd

washignton

Yüksek Ekonomi Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Avrupa ve Uluslararası Kapsamlı Araştırmalar Merkezi kıdemli uzmanı Yuliya Semke, Vladimir Zelenskiy’nin Davos’ta yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.Semke, Zelenskiy’nin forumda Ukrayna’nın Avrupa’yı, hatta gerekirse Grönland’ı bile savunabileceğini iddia ettiğini anımsatarak, şunları ifade etti:Uzman, bu söylemin, çatışmanın açıkça Zelenskiy’nin aleyhine ilerlediği bir dönemde, savaş sonrasında da kendisine bir 'vazgeçilmezlik' rolü yaratma çabası olabileceğini belirterek, Avrupa’daki milyonlarca Ukraynalının, Zelenskiy tarafından Batı ülkelerini ‘korumak’ için kullanabileceği ‘canlı bir yedek güç’ olarak görüldüğünü vurguladı.Ukrayna’daki kritik enerji altyapısının durumuna da değinen Semke, şu değerlendirmede bulundu:

davos

washington

kiev

ukrayna

grönland

abd

washignton

vladimir zelenskiy, avrupa, davos, washington, kiev, ukrayna, grönland, abd, washignton, donald trump