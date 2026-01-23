https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/eski-rus-istihbaratci-zelenskiy-davosta-avrupayi-ve-trumpi-asagilamaya-calisti-1102991394.html
Eski Rus istihbaratçı: Zelenskiy Davos'ta Avrupa'yı ve Trump'ı aşağılamaya çalıştı
Eski Rus istihbaratçı: Zelenskiy Davos’ta Avrupa’yı ve Trump’ı aşağılamaya çalıştı
Eski Rus istihbaratçı Leonid Reşetnikov, Vladimir Zelenskiy'nin Davos'taki konuşmasında Batılı müttefiklerine karşı 'va-bank oynadığını' ve keskin... 23.01.2026
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) emekli korgeneral ve Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün eski direktörü Leonid Reşetnikov, Vladimir Zelenskiy’nin Davos’ta yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.Reşetnikov, Zelenskiy’nin konuşmasında Avrupa’yı ve kısmen de eski ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Trump’la ilişkiler bağlamında da benzer bir durum yaşandığını anlatan Reşetnikov, şunları kaydetti:Rus askeri uzman: Zelenskiy'in 'Grönland' açıklamaları absürtRus askeri uzman İvan Konovalov ise, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın Avrupa'yı ve hatta Grönland'ı savunma kabiliyetine sahip olduğuna dair açıklamalarının absürt olduğunu belirtti.Konovalov, "Zelenskiy'in açıklamaları, özellikle de Grönland'ın coğrafi konumu göz önüne alındığında, absürt görünüyor. Grönland Batı Yarımküre'de bulunuyor ve Danimarka toprağı durumunda. Kiev'in kendi toprak kayıpları ortadayken Grönland'ın güvenliğini tartışma girişimleri şüphe yaratıyor" dedi.Bu tür söylemlerin AB ve NATO'daki Rus düşmanı çevreleri hedef aldığının altını çizen Konovalov, ancak AB ve NATO'da bile bu açıklamaların giderek daha fazla görmezden gelindiğine dikkat çekti.Rus uzman, Grönland'ın statüsüne kişisel ilgi gösteren ABD Başkanı Trump için ise Zelenskiy'in sözlerinin daha da sinir bozucu olduğunu belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden (SVR) emekli korgeneral ve Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün eski direktörü Leonid Reşetnikov, Vladimir Zelenskiy’nin Davos’ta yaptığı açıklamaları Sputnik’e değerlendirdi.
Reşetnikov, Zelenskiy’nin konuşmasında Avrupa’yı ve kısmen de eski ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Zelenskiy, dün Davos’ta yaptığı konuşmada neredeyse Avrupa’yı, bir ölçüde de Trump’ı aşağılamaya çalıştı. Şu anda adeta köşeye sıkışmış bir sıçan gibi uçurumun kenarında duruyor ve va‑bank oynuyor. Trump’ın çağrısıyla apar topar Davos’a gitmesine rağmen birşey elde edemedi. Trump’tan beklediği finansal yardım, yeni silahlar ve siyasi destekle ilgili umduklarını bulamadı. Bu nedenle konuşmasında tonunu sertleştirerek Avrupa’yı topa tuttu.
Zelenskiy, Avrupa’yı yeterince yardım etmemekle, tutarsız bir pozisyon almakla, gerekli kararlılığı göstermemekle suçladı. Konuşmasında, Ukrayna’nın gerekirse ‘her şeye hazır’ olduğunu, icap ederse Grönland’ı bile koruyacağını, sonuna kadar savaşacağını söyleyerek çeşitli ifadeler kullandı. Ama aynı zamanda Avrupalılara, üç yılı aşkın süre önce Ukrayna’ya yardım etme taahhüdünde bulunduklarını, buna rağmen yardımın yetersiz ve kötü olduğunu, kararların belirsiz ve yetersiz kaldığını hatırlattı.
Trump’la ilişkiler bağlamında da benzer bir durum yaşandığını anlatan Reşetnikov, şunları kaydetti:
Trump’la görüşmeye büyük umutla uçuyor, ama yine Trump’tan aynı mesajı alıyor: ‘Git, anlaş, toprak ver; çünkü küçük bir kısmından vazgeçmezsen vazgeçmezsen sonunda hepsini kaybedersin.’ Yani dünkü konuşmasıyla ilgili olarak, hem uluslararası hem de Rus uzmanların çoğu, Zelenskiy’nin Avrupa ve ABD politikasına karşı son derece sert bir yaklaşım sergileme çabasına dikkat çekiyor. Amaç, ne pahasına olursa olsun en azından bir şeyler koparmak, ciddi bir destek elde etmek.
Rus askeri uzman: Zelenskiy'in 'Grönland' açıklamaları absürt
Rus askeri uzman İvan Konovalov ise, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın Avrupa'yı ve hatta Grönland'ı savunma kabiliyetine sahip olduğuna dair açıklamalarının absürt olduğunu belirtti.
Konovalov, "Zelenskiy'in açıklamaları, özellikle de Grönland'ın coğrafi konumu göz önüne alındığında, absürt görünüyor. Grönland Batı Yarımküre'de bulunuyor ve Danimarka toprağı durumunda. Kiev'in kendi toprak kayıpları ortadayken Grönland'ın güvenliğini tartışma girişimleri şüphe yaratıyor" dedi.
Bu tür söylemlerin AB ve NATO'daki Rus düşmanı çevreleri hedef aldığının altını çizen Konovalov, ancak AB ve NATO'da bile bu açıklamaların giderek daha fazla görmezden gelindiğine dikkat çekti.
Rus uzman, Grönland'ın statüsüne kişisel ilgi gösteren ABD Başkanı Trump için ise Zelenskiy'in sözlerinin daha da sinir bozucu olduğunu belirtti.