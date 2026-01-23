Eski Rus istihbaratçı: Zelenskiy Davos’ta Avrupa’yı ve Trump’ı aşağılamaya çalıştı

Zelenskiy, dün Davos’ta yaptığı konuşmada neredeyse Avrupa’yı, bir ölçüde de Trump’ı aşağılamaya çalıştı. Şu anda adeta köşeye sıkışmış bir sıçan gibi uçurumun kenarında duruyor ve va‑bank oynuyor. Trump’ın çağrısıyla apar topar Davos’a gitmesine rağmen birşey elde edemedi. Trump’tan beklediği finansal yardım, yeni silahlar ve siyasi destekle ilgili umduklarını bulamadı. Bu nedenle konuşmasında tonunu sertleştirerek Avrupa’yı topa tuttu.

Zelenskiy, Avrupa’yı yeterince yardım etmemekle, tutarsız bir pozisyon almakla, gerekli kararlılığı göstermemekle suçladı. Konuşmasında, Ukrayna’nın gerekirse ‘her şeye hazır’ olduğunu, icap ederse Grönland’ı bile koruyacağını, sonuna kadar savaşacağını söyleyerek çeşitli ifadeler kullandı. Ama aynı zamanda Avrupalılara, üç yılı aşkın süre önce Ukrayna’ya yardım etme taahhüdünde bulunduklarını, buna rağmen yardımın yetersiz ve kötü olduğunu, kararların belirsiz ve yetersiz kaldığını hatırlattı.