https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rusya-harkov-bolgesindeki-siminovkayi-ele-gecirdi-8-bin-500-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1102982631.html
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T13:41+0300
2026-01-23T13:41+0300
2026-01-23T13:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
ukrayna
rusya
donbass
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
harkov
kharkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/1c/1054304917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a4c56294acaf8635fb7b0ac0dccd113.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indirilerek büyük kayıplar verdirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklaması:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Siminovka köyünde kontrolü sağladı🔴Rus ordusu, 1 haftada 5 yerleşimi ele geçirdi🔴Aynı zaman zarfında Ukrayna ordusu yaklaşık 8 bin 500 asker daha yitirdi🔴Rus hava savunma sistemleri, 7 gün içinde düşmana ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü roketi ile 1468 İHA'yı imha etti🔴Rus birlikler, 1 haftada 8 çok namlulu roketatar ile Osa tipi zırhlı askeri aracı havaya uçurdu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/peskov-rusya-abd-ekonomi-calisma-grubu-bugun-ve-yarin-toplanacak-1102981063.html
ukrayna
rusya
donbass
harkov
kharkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/1c/1054304917_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54b19735e141835afe490af68111b603.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, ukrayna, rusya, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, harkov, kharkov
haberler, ukrayna, rusya, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, harkov, kharkov
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indirilerek büyük kayıplar verdirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklaması:
🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Siminovka köyünde kontrolü sağladı
🔴Rus ordusu, 1 haftada 5 yerleşimi ele geçirdi
🔴Aynı zaman zarfında Ukrayna ordusu yaklaşık 8 bin 500 asker daha yitirdi
🔴Rus hava savunma sistemleri, 7 gün içinde düşmana ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü roketi ile 1468 İHA'yı imha etti
🔴Rus birlikler, 1 haftada 8 çok namlulu roketatar ile Osa tipi zırhlı askeri aracı havaya uçurdu