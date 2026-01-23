https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rusya-harkov-bolgesindeki-siminovkayi-ele-gecirdi-8-bin-500-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1102982631.html

Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T13:41+0300

2026-01-23T13:41+0300

2026-01-23T13:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

ukrayna

rusya

donbass

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

harkov

kharkov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/1c/1054304917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a4c56294acaf8635fb7b0ac0dccd113.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indirilerek büyük kayıplar verdirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklaması:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Siminovka köyünde kontrolü sağladı🔴Rus ordusu, 1 haftada 5 yerleşimi ele geçirdi🔴Aynı zaman zarfında Ukrayna ordusu yaklaşık 8 bin 500 asker daha yitirdi🔴Rus hava savunma sistemleri, 7 gün içinde düşmana ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü roketi ile 1468 İHA'yı imha etti🔴Rus birlikler, 1 haftada 8 çok namlulu roketatar ile Osa tipi zırhlı askeri aracı havaya uçurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/peskov-rusya-abd-ekonomi-calisma-grubu-bugun-ve-yarin-toplanacak-1102981063.html

ukrayna

rusya

donbass

harkov

kharkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, ukrayna, rusya, donbass, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, harkov, kharkov