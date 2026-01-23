Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya, Harkov Bölgesi'ndeki Siminovka'yı ele geçirdi: 8 bin 500 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indirilerek büyük kayıplar verdirildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklaması:🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Siminovka köyünde kontrolü sağladı🔴Rus ordusu, 1 haftada 5 yerleşimi ele geçirdi🔴Aynı zaman zarfında Ukrayna ordusu yaklaşık 8 bin 500 asker daha yitirdi🔴Rus hava savunma sistemleri, 7 gün içinde düşmana ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü roketi ile 1468 İHA'yı imha etti🔴Rus birlikler, 1 haftada 8 çok namlulu roketatar ile Osa tipi zırhlı askeri aracı havaya uçurdu
23.01.2026
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.

Son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indirilerek büyük kayıplar verdirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklaması:
🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Siminovka köyünde kontrolü sağladı
🔴Rus ordusu, 1 haftada 5 yerleşimi ele geçirdi
🔴Aynı zaman zarfında Ukrayna ordusu yaklaşık 8 bin 500 asker daha yitirdi
🔴Rus hava savunma sistemleri, 7 gün içinde düşmana ait 1 Neptün uzun menzilli güdümlü roketi ile 1468 İHA'yı imha etti
🔴Rus birlikler, 1 haftada 8 çok namlulu roketatar ile Osa tipi zırhlı askeri aracı havaya uçurdu
