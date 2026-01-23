https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbulun-bazi-ilcelerinde-sis-etkili-oldu-kentte-gorus-mesafesi-dustu-1102996585.html
İstanbul’un bazı ilçelerinde sis etkili oldu: Kentte görüş mesafesi düştü
İstanbul’un bazı ilçelerinde sis etkili oldu: Kentte görüş mesafesi düştü
İstanbul'un farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yoğunlaşan sis...
Megakent İstanbul'da sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ümraniye'de etkili olan sis yüksek katlı binaları zaman zaman kapattı. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İstanbul’un farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yoğunlaşan sis, Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye çevresinde hissediliyor.
Megakent İstanbul'da sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.
Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ümraniye'de etkili olan sis yüksek katlı binaları zaman zaman kapattı.
Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.