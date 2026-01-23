https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbulun-bazi-ilcelerinde-sis-etkili-oldu-kentte-gorus-mesafesi-dustu-1102996585.html

İstanbul’un bazı ilçelerinde sis etkili oldu: Kentte görüş mesafesi düştü

İstanbul’un farklı noktalarında sis etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yoğunlaşan sis... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

Megakent İstanbul'da sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı.Sultangazi, Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Ümraniye'de etkili olan sis yüksek katlı binaları zaman zaman kapattı. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

