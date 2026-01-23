Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yarın birçok... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu hava durumunu açıkladı.Türkiye’nin büyük bölümünde yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Yavuz, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı yağış beklendiğini aktardı.Doğu Anadolu’nun batısındaki Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevreleriyle Tokat ve Adıyaman’da ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini ifade etti.Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını vurgulayan Yavuz, İç Anadolu’da özellikle Ankara’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerde ise 15 derece seviyelerinin görüleceğini bildirdi. Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirten Yavuz, Kıyı Ege, Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişlerinin olabileceğini söyledi.
19:50 23.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yarın birçok bölgede yağış görüleceğini ancak Pazar günü sıcaklıkların kademeli olarak yükselişe geçeceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu hava durumunu açıkladı.
Türkiye’nin büyük bölümünde yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Yavuz, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı yağış beklendiğini aktardı.
Doğu Anadolu’nun batısındaki Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevreleriyle Tokat ve Adıyaman’da ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini ifade etti.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını vurgulayan Yavuz, İç Anadolu’da özellikle Ankara’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerde ise 15 derece seviyelerinin görüleceğini bildirdi.
Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirten Yavuz, Kıyı Ege, Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişlerinin olabileceğini söyledi.
