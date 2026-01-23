https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/meteoroloji-acikladi-hafta-sonu-hava-durumu-nasil-olacak-1102994269.html

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yarın birçok... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T19:50+0300

2026-01-23T19:50+0300

2026-01-23T19:50+0300

yaşam

meteoroloji

bugün hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

sıcak

sıcak hava

sıcak hava dalgası

sıcak hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/12/1049916962_0:45:716:448_1920x0_80_0_0_c00867949175aa06a4b6b06d3ca2930c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu hava durumunu açıkladı.Türkiye’nin büyük bölümünde yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Yavuz, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında aralıklı yağış beklendiğini aktardı.Doğu Anadolu’nun batısındaki Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevreleriyle Tokat ve Adıyaman’da ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini ifade etti.Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağını vurgulayan Yavuz, İç Anadolu’da özellikle Ankara’da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerde ise 15 derece seviyelerinin görüleceğini bildirdi. Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirten Yavuz, Kıyı Ege, Marmara’nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağış geçişlerinin olabileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/yogun-kar-yagisi-alarmi-kara-yollari-kapandi-700-kisi-mahsur-kaldi-1102973878.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava