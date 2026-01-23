Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/istanbulun-ardindan-ankara-da-sabitledi-ramazan-sonuna-kadar-et-ve-tereyagi-fiyati-oynamayacak-1102974400.html
İstanbul'un ardından Ankara da sabitledi: Ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatı oynamayacak
İstanbul'un ardından Ankara da sabitledi: Ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatı oynamayacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesinin ardından Ankara aynı kararı aldı. Ankara'da PERDER üyesi marketlerde ramazan sonuna kadar et ve... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T09:42+0300
2026-01-23T09:42+0300
ekonomi̇
ankara
i̇stanbul
et ve süt kurumu (esk)
et
tereyağ
tereyağı
ramazan
ramazan bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102974163_0:79:1536:943_1920x0_80_0_0_396d4a44dd6455dd421c2f06f9c85ff7.png
Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.'Ticari değil sosyal sorumluluk esas alındı'ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.Ankara'da hangi marketlerde fiyat sabitlendi?Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.Et ve tereyağı fiyatları ne kadar oldu?ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle:İstanbul'da et ve tereyağı fiyatlarıPERDER'le Et ve Süt Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında, İstanbul’un tüm ilçelerinde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı ve 384 TL’den tereyağının tüketiciyle buluşturulacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/istanbula-ramazan-ayi-tarifesi-bazi-urunlerin-fiyatlari-sabitlendi-1102966282.html
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102974163_109:0:1474:1024_1920x0_80_0_0_2543e92582ff9764d15a03faf0d79049.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
et ve tereyağı fiyatları, kıyma kilosu ne kadar, kırmızı et fiyatları
et ve tereyağı fiyatları, kıyma kilosu ne kadar, kırmızı et fiyatları

İstanbul'un ardından Ankara da sabitledi: Ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatı oynamayacak

09:42 23.01.2026
et tereyağ
et tereyağ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
Abone ol
İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesinin ardından Ankara aynı kararı aldı. Ankara'da PERDER üyesi marketlerde ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.
Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.
Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.

'Ticari değil sosyal sorumluluk esas alındı'

ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Ankara'da hangi marketlerde fiyat sabitlendi?

Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.
Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

Et ve tereyağı fiyatları ne kadar oldu?

ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle:
Kıyma 485 lira,
kuşbaşı 510 lira,
tranç 535 lira,
kontrafile 900 lira,
antrikot 1000 lira,
bonfile 1200 lira,
tereyağı 384 lira.

İstanbul'da et ve tereyağı fiyatları

PERDER'le Et ve Süt Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında, İstanbul’un tüm ilçelerinde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı ve 384 TL’den tereyağının tüketiciyle buluşturulacağını ifade etti.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul'a ramazan ayı tarifesi: Bazı ürünlerin fiyatları sabitlendi
Dün, 23:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала