İstanbul'un ardından Ankara da sabitledi: Ramazan sonuna kadar et ve tereyağı fiyatı oynamayacak

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında, uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi.'Ticari değil sosyal sorumluluk esas alındı'ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden söz konusu protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.Ankara'da hangi marketlerde fiyat sabitlendi?Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.Et ve tereyağı fiyatları ne kadar oldu?ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle:İstanbul'da et ve tereyağı fiyatlarıPERDER'le Et ve Süt Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında, İstanbul’un tüm ilçelerinde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı ve 384 TL’den tereyağının tüketiciyle buluşturulacağını ifade etti.

