İstanbul'a ramazan ayı tarifesi: Bazı ürünlerin fiyatları sabitlendi
İstanbul'a ramazan ayı tarifesi: Bazı ürünlerin fiyatları sabitlendi
İstanbul'a ramazan ayı tarifesi: Bazı ürünlerin fiyatları sabitlendi

23:53 22.01.2026
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, derneğe üye marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini açıkladı.
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), ramazan ayı boyunca tüketiciyi rahatlatacak bir karara imza attı.
PERDER'le Et ve Süt Kurumu arasında yürütülen protokol kapsamında, İstanbul’un tüm ilçelerinde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, kilogramı 485 TL’den dana kıyma, 510 TL’den dana kuşbaşı ve 384 TL’den tereyağının tüketiciyle buluşturulacağını ifade etti.
Uygulama, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünlerle İstanbul genelinde Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross’a ait toplam 30 zincir marketin şubelerinde geçerli olacak.
