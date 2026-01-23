https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/cenk-eren-hayvanlardan-korkabilirsiniz-ama-onlari-oldurmeyin-1102982804.html

Cenk Eren: Hayvanlardan korkabilirsiniz ama onları öldürmeyin

Cenk Eren: Hayvanlardan korkabilirsiniz ama onları öldürmeyin

Şarkıcı Cenk Eren, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 23.01.2026

Okan Aslan’ın konuğu olan şarkıcı Cenk Eren, programda müzik sektöründeki rekabet, sahne hayatının perde arkası ve son dönemdeki gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eren, kariyerindeki kırılma anlarını aktarırken Ahmet Kaya ile yaşadığı bir stüdyo anısını, Sezen Aksu’yla olan iletişimini ve belediye konserlerine dair yıllar önce aldığı kararı anlattı; sokak hayvanları konusunda ise sert eleştiriler yöneltti.Cenk Eren, ilk albüm sürecine dair bir stüdyo anısını aktararak, Ahmet Kaya’nın kendisine şarkı seçimi konusunda doğrudan uyarıda bulundu diyerek şunları aktardı:Sezen Aksu’yla olan ilişkisine de değinen Eren, “Kiraz Mevsimi” döneminde Aksu’yla aynı stüdyoda çalıştıklarını ve Aksu’nun ses rengine dair olumlu değerlendirmelerini aktardı. Eren, Aksu’nun kendisine “ses rengini sevdiğini” söylediğini, ardından albüme bir şarkı daha eklediğini anlattı. Eren ayrıca yıllar sonra “Şuh Nefes”in dijital platformlarda yükselişini fark edince Aksu’yu aradığını; sonradan Aksu’nun bir ortamda şarkının nakaratını okumasının sosyal medyada yayılmasıyla ilginin arttığını söyledi. Eren, bu süreçte Aksu’yla aralarında geçen konuşmayı da aktararak, şarkının yeniden düzenlemeyle tekrar okunduğunu belirtti. 'Belediye konserlerine çıkmama kararı aldım'Belediye konserleriyle ilgili bir kararını “yaklaşık 13–14 yıl önce” aldığını söyleyen Eren, konuya ilişkin şunları söyledi:Unutamadığı günlerden birini de anlatan Cenk Eren, şunları söyledi:'Barınakların kapasitesi yetersiz'Sokak hayvanları konusunda ise Cenk Eren, yıllar önce yürürlüğe giren yaklaşımın “al, kısırlaştır, aşıla, yerine bırak” olduğunu; belediyelere yetki ve bütçe verilmesine rağmen bu sorumluluğun yerine getirilmediğini savundu. Eren, sözlerini şöyle sonlandırdı:

2026

