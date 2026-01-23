https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/cenk-eren-hayvanlardan-korkabilirsiniz-ama-onlari-oldurmeyin-1102982804.html
Cenk Eren: Hayvanlardan korkabilirsiniz ama onları öldürmeyin
Cenk Eren: Hayvanlardan korkabilirsiniz ama onları öldürmeyin
Şarkıcı Cenk Eren, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Okan Aslan'ın konuğu olan şarkıcı Cenk Eren, programda müzik sektöründeki rekabet, sahne hayatının perde arkası ve son dönemdeki gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eren, kariyerindeki kırılma anlarını aktarırken Ahmet Kaya ile yaşadığı bir stüdyo anısını, Sezen Aksu'yla olan iletişimini ve belediye konserlerine dair yıllar önce aldığı kararı anlattı; sokak hayvanları konusunda ise sert eleştiriler yöneltti.Cenk Eren, ilk albüm sürecine dair bir stüdyo anısını aktararak, Ahmet Kaya'nın kendisine şarkı seçimi konusunda doğrudan uyarıda bulundu diyerek şunları aktardı:Sezen Aksu'yla olan ilişkisine de değinen Eren, "Kiraz Mevsimi" döneminde Aksu'yla aynı stüdyoda çalıştıklarını ve Aksu'nun ses rengine dair olumlu değerlendirmelerini aktardı. Eren, Aksu'nun kendisine "ses rengini sevdiğini" söylediğini, ardından albüme bir şarkı daha eklediğini anlattı. Eren ayrıca yıllar sonra "Şuh Nefes"in dijital platformlarda yükselişini fark edince Aksu'yu aradığını; sonradan Aksu'nun bir ortamda şarkının nakaratını okumasının sosyal medyada yayılmasıyla ilginin arttığını söyledi. Eren, bu süreçte Aksu'yla aralarında geçen konuşmayı da aktararak, şarkının yeniden düzenlemeyle tekrar okunduğunu belirtti. 'Belediye konserlerine çıkmama kararı aldım'Belediye konserleriyle ilgili bir kararını "yaklaşık 13–14 yıl önce" aldığını söyleyen Eren, konuya ilişkin şunları söyledi:Unutamadığı günlerden birini de anlatan Cenk Eren, şunları söyledi:'Barınakların kapasitesi yetersiz'Sokak hayvanları konusunda ise Cenk Eren, yıllar önce yürürlüğe giren yaklaşımın "al, kısırlaştır, aşıla, yerine bırak" olduğunu; belediyelere yetki ve bütçe verilmesine rağmen bu sorumluluğun yerine getirilmediğini savundu. Eren, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Okan Aslan’ın konuğu olan şarkıcı Cenk Eren, programda müzik sektöründeki rekabet, sahne hayatının perde arkası ve son dönemdeki gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eren, kariyerindeki kırılma anlarını aktarırken Ahmet Kaya ile yaşadığı bir stüdyo anısını, Sezen Aksu’yla olan iletişimini ve belediye konserlerine dair yıllar önce aldığı kararı anlattı; sokak hayvanları konusunda ise sert eleştiriler yöneltti.
Cenk Eren, ilk albüm sürecine dair bir stüdyo anısını aktararak, Ahmet Kaya’nın kendisine şarkı seçimi konusunda doğrudan uyarıda bulundu diyerek şunları aktardı:
Okuma kayıtları sırasında Ahmet Kaya yanıma geldi “okuma, bu şarkı kötü, sana uymamış” dedi. O anda sinirlendim ama sonradan bunun önemini anladım. Biri sana açıkça söylüyor, demek ki bazı faktörler üst üste gelince olmuyor.
Sezen Aksu’yla olan ilişkisine de değinen Eren, “Kiraz Mevsimi” döneminde Aksu’yla aynı stüdyoda çalıştıklarını ve Aksu’nun ses rengine dair olumlu değerlendirmelerini aktardı. Eren, Aksu’nun kendisine “ses rengini sevdiğini” söylediğini, ardından albüme bir şarkı daha eklediğini anlattı.
Eren ayrıca yıllar sonra “Şuh Nefes”in dijital platformlarda yükselişini fark edince Aksu’yu aradığını; sonradan Aksu’nun bir ortamda şarkının nakaratını okumasının sosyal medyada yayılmasıyla ilginin arttığını söyledi. Eren, bu süreçte Aksu’yla aralarında geçen konuşmayı da aktararak, şarkının yeniden düzenlemeyle tekrar okunduğunu belirtti.
'Belediye konserlerine çıkmama kararı aldım'
Belediye konserleriyle ilgili bir kararını “yaklaşık 13–14 yıl önce” aldığını söyleyen Eren, konuya ilişkin şunları söyledi:
Hangi belediye olursa olsun belediye konserlerine çıkmama kararı aldım; herhangi bir yanlı kanalda da program yapmamaya karar verdim. Bu kararın iki istisnası var. Pandemi döneminde bir yoğun bakım hemşiresi için planlanan düğün organizasyonunu belediyeyle birlikte yaptık. Gençlik arkadaşımın belediye başkanı olduğu belediyenin bir etkinliğinde özel bir sosyal organizasyona bağlanması şartıyla sahneye çıktım.
Unutamadığı günlerden birini de anlatan Cenk Eren, şunları söyledi:
1996’yı 1997’ye bağlayan yılda bir televizyon kanalında büyük isimlerin de yer aldığı yılbaşı çekimlerinde, final fotoğrafı için sahnede konumlanırken bazı isimler beni ittirdi. En sona düştüm ve fotoğrafta gözükmedim. Büyük hevesle baktığım gazetede kendimi göremedim.
'Barınakların kapasitesi yetersiz'
Sokak hayvanları konusunda ise Cenk Eren, yıllar önce yürürlüğe giren yaklaşımın “al, kısırlaştır, aşıla, yerine bırak” olduğunu; belediyelere yetki ve bütçe verilmesine rağmen bu sorumluluğun yerine getirilmediğini savundu.
Eren, sözlerini şöyle sonlandırdı:
O gün bu iş doğru düzgün yapılsaydı bugün bu tabloyla karşılaşmazdık. Belediyeler hayvanları kısırlaştırmadı, aşılamadı, bütçeyi başka işlere harcadı. Pandemi döneminde ve yaz aylarında insanlar hayvanları sokağa attı, nüfus bu yüzden arttı. Şimdi barınakların kapasitesi yetersiz, toplanan hayvanların bir kısmı nerede belli değil. Barınaklarda açlıktan ölen, kürekle vurularak öldürülen, toplu şekilde gömülen hayvanlar var. Bu yeni yasa şiddeti artırıyor. Hayvanlardan korkabilirsiniz ama onları öldürmeyin, bu mesele siyaset üstü bir vicdan meselesidir.