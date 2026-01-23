https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/yeni-arastirma-uclu-negatif-meme-kanserine-karsi-deneysel-antikor-gelistirildi-1102978072.html
Yeni araştırma: Üçlü negatif meme kanserine karşı 'deneysel antikor' geliştirildi
Yeni araştırma: Üçlü negatif meme kanserine karşı 'deneysel antikor' geliştirildi
Yeni araştırmada geliştirilen deneysel antikorun, üçlü negatif meme kanserinde tümör büyümesini yavaşlattığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kemoterapiye dirençli hücreleri yok ettiği ortaya çıktı.
ABD'de Güney Carolina Üniversitesi bünyesindeki Hollings Kanser Merkezi'nde yürütülen yeni bir araştırma, en ölümcül meme kanseri türlerinden biri olan üçlü negatif meme kanserine (TNBC) karşı yeni bir gelişme ortaya koydu.
Bilim insanları SFRP2 adlı bir proteini hedef alan yeni bir antikor geliştirdi. Bu proteinin, tümör büyümesin desteklemesi, bağışıklık sistemini baskılaması ve kanser hücrelerinin hayatta kalmasını kolaylaştırmasıyla biliniyor.
Araştırmaya göre geliştirilen bu deneysel antikor, erken aşama testlerde tümörlerin büyümesini yavaşlattı, kanserin akciğerlere yayılmasını azalttı ve kemoterapiye dirençli hücreleri yok etti.
En zor tedavi edilen türlerden biri
Üçlü negatif meme kanseri, hormon reseptörlerine sahip olmadığı için birçok hedefli tedaviye yanıt vermiyor. Hızlı büyüyen ve erken yayılan bu kanser türü, tedaviye başta yanıt verse bile çoğu zaman tekrar ediyor ve daha dirençli hale geliyor. Araştırmacılar, yeni antikorun bu direnci aşmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.
İşlevini kaybeden hücreleri aktif hale getirdi
Çalışmada, antikorun sadece kanser hücrelerini değil, tümör çevresindeki bağışıklık hücrelerini de etkilediği tespit edildi. Ayrıca, kanser nedeniyle işlevini kaybeden T hücrelerinin de yeniden aktif hale geldiği gözlemlendi. Bu durum, bağışıklık sisteminin tümöre karşı tekrar güçlenmesini sağladı.
Araştırmayı yöneten Dr. Nancy Klauber-DeMore, SFRP2 proteininin hem tümör büyümesinde hem de bağışıklık baskılanmasında kilit rol oynadığını vurguladı.
Deneylerde antikorun sağlıklı dokular yerine doğrudan tümör bölgesinde biriktiği görüldü. Uzmanlara göre bu durum, klasik kemoterapiye kıyasla daha az yan etkiyle tedavinin mümkün olabileceğini göstermekte. Araştırma kapsamında yeni antikorun, kemoterapiye dirençli hücreleri de etkili şekilde öldürdüğü tespit edildi.
Henüz klinik denemeler aşamasına geçilmediğini belirten araştırmacılar, yeni antikorun insanlar üzerinde test edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.