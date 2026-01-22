Zona aşısıyla ilgili dikkat çeken bulgu: Biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/zona-asisiyla-ilgili-dikkat-ceken-bulgu-biyolojik-yaslanma-surecini-yavaslatabilir-1102943607.html
ABD’de yapılan araştırma, zona aşısı yaptıran 70 yaş üzerindeki bireylerde biyolojik yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini ortaya koydu.
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, zona aşısı yaptıran yaşlı bireylerde biyolojik yaşlanmanın daha yavaş seyrettiğini gösterdi. Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmaya göre, aşı olan kişilerde iltihaplanma düzeyleri daha düşük, hücresel yaşlanma göstergeleri ise daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı.
Araştırma kapsamında, ABD Sağlık ve Emeklilik Çalışması verileri kullanılarak 2016 yılında 70 yaş ve üzeri 3 bin 800'den fazla kişi incelendi. Sosyoekonomik durum ve sağlık koşulları gibi değişkenler dikkate alındığında bile, zona aşısı yaptıran bireylerin genel biyolojik yaşlanma hızının aşı olmayanlara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.
Biyolojik yaşlanma nedir?
Bilim insanları, yaşlanmayı yalnızca takvim yaşıyla değil, vücudun içsel durumu üzerinden de değerlendiriliyor. 'Biyolojik yaşlanma' olarak adlandırılan bu kavram, organların ve bağışıklık sisteminin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteriyor.
Aynı yaşta olan iki kişinin biyolojik profili farklı olabiliyor. Biri daha genç bir vücut yapısına sahipken, diğeri daha erken yaşlanma belirtileri gösterebiliyor.
Yedi farklı gösterge incelendi
Araştırmada biyolojik yaşlanmayı ölçmek için yedi temel gösterge kullanıldı:
Vücuttaki iltihaplanma düzeyi
Doğuştan gelen bağışıklık sistemi
Edinilmiş bağışıklık tepkileri
Sinir sistemi dejenerasyonu
Genlerin çalışma biçimindeki değişimler
Bu veriler bir araya getirilerek genel bir biyolojik yaşlanma puanı oluşturuldu.
Aşı yaptıranlarda iltihaplanma daha düşük çıktı
Sonuçlara göre, zona aşısı yaptıran kişilerde iltihaplanma seviyeleri belirgin şekilde daha düşük ölçüldü. Ayrıca epigenetik ve genetik düzeyde yaşlanmanın da daha yavaş ilerlediği görüldü.
Araştırmanın başyazarı Jung Ki Kim, düşük düzeyli kronik iltihabın kalp hastalıkları, zihinsel gerileme ve kırılganlık gibi birçok yaşlılık sorunuyla bağlantılı olduğunu belirterek, aşının bu süreci olumlu etkileyebileceğini ifade etti. Kim, “Aşı, virüsün yeniden aktifleşmesini önleyerek vücuttaki arka plan iltihabını azaltabilir. Bu da daha sağlıklı bir yaşlanmaya katkı sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacılar, aşının etkisinin kısa süreli olmadığını da tespit etti. Aşıyı yaptırdıktan dört yıl veya daha fazla süre geçen kişilerde bile, biyolojik yaşlanmanın daha yavaş seyrettiği gözlendi.
“Zona aşısı ile biyolojik yaşlanmanın yavaşlaması arasındaki ilişki” başlıklı çalışma, 20 Ocak 2026 tarihinde Journals of Gerontology: Biological Sciences and Medical Sciences dergisinde yayımlandı.