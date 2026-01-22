Zona aşısıyla ilgili dikkat çeken bulgu: Biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatabilir

Biyolojik yaşlanma nedir?

Bilim insanları, yaşlanmayı yalnızca takvim yaşıyla değil, vücudun içsel durumu üzerinden de değerlendiriliyor. 'Biyolojik yaşlanma' olarak adlandırılan bu kavram, organların ve bağışıklık sisteminin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteriyor.

Aynı yaşta olan iki kişinin biyolojik profili farklı olabiliyor. Biri daha genç bir vücut yapısına sahipken, diğeri daha erken yaşlanma belirtileri gösterebiliyor.