Yaşlanmaya bağlı kıkırdak kaybına son: Yeni tedavi eklem protezlerine alternatif olabilir
Yaşlanmaya bağlı kıkırdak kaybına son: Yeni tedavi eklem protezlerine alternatif olabilir
Stanford’da yapılan bir araştırmada, yaşlanmayla kaybolan eklem kıkırdağının yeniden büyütülebildiği aktarıldı. Yöntemin, artriti durdurabileceği ve eklem... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Stanford'da yapılan araştırmaya göre, yaşlanmayla artan ve kıkırdak kaybıyla bağlantılı bir proteini engelleyen tedavi, yaşlı farelerin dizlerinde kıkırdak kaybını tersine çevirdi. Sporcularda sık görülen bağ yaralanmalarına benzer diz hasarları sonrası artritin gelişmesinin de durdurulduğu aktarıldı.Çalışmanın, Stanford Medicine araştırmacıları tarafından yürütüldüğü ve Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.Eklem protezlerine alternatif olabilirBilim insanları, aynı yaklaşımın insanlardan alınan kıkırdak dokularında da olumlu sonuç verdiğini aktardı. Tedavi edilen dokularda yeni ve işlevsel kıkırdak oluşumunun başladığı gözlemlendi.Araştırmacılar, bu yöntemin ileride hap ya da eklem içine enjeksiyon yoluyla uygulanabileceğini ve diz ile kalça protezi ameliyatlarına olan ihtiyacı azaltabileceğini ifade etti.Yaşlanma proteini hedef alındıÇalışmada odaklanılan proteinin, yaşla birlikte artan ve dokuların yenilenmesini yavaşlatan bir 'yaşlanma enzimi' olduğu belirtildi. Bu proteinin baskılanmasıyla kıkırdak hücrelerinin daha genç bir davranış sergilemeye başladığı aktarıldı.Araştırmacılardan Helen Blau, bunun yetişkin dokuların yenilenmesi açısından yeni bir yaklaşım sunduğunu söyledi.
