https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/yaslanmaya-bagli-kikirdak-kaybina-son-yeni-tedavi-eklem-protezlerine-alternatif-olabilir-1102917785.html

Yaşlanmaya bağlı kıkırdak kaybına son: Yeni tedavi eklem protezlerine alternatif olabilir

Yaşlanmaya bağlı kıkırdak kaybına son: Yeni tedavi eklem protezlerine alternatif olabilir

Sputnik Türkiye

Stanford’da yapılan bir araştırmada, yaşlanmayla kaybolan eklem kıkırdağının yeniden büyütülebildiği aktarıldı. Yöntemin, artriti durdurabileceği ve eklem... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T16:32+0300

2026-01-21T16:32+0300

2026-01-21T16:32+0300

sağlik

science

stanford üniversitesi

eklem

araştırma

protein

yaşlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102917405_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0c7e811167c62a9a5b7c8c1c6e41a643.png

Stanford'da yapılan araştırmaya göre, yaşlanmayla artan ve kıkırdak kaybıyla bağlantılı bir proteini engelleyen tedavi, yaşlı farelerin dizlerinde kıkırdak kaybını tersine çevirdi. Sporcularda sık görülen bağ yaralanmalarına benzer diz hasarları sonrası artritin gelişmesinin de durdurulduğu aktarıldı.Çalışmanın, Stanford Medicine araştırmacıları tarafından yürütüldüğü ve Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.Eklem protezlerine alternatif olabilirBilim insanları, aynı yaklaşımın insanlardan alınan kıkırdak dokularında da olumlu sonuç verdiğini aktardı. Tedavi edilen dokularda yeni ve işlevsel kıkırdak oluşumunun başladığı gözlemlendi.Araştırmacılar, bu yöntemin ileride hap ya da eklem içine enjeksiyon yoluyla uygulanabileceğini ve diz ile kalça protezi ameliyatlarına olan ihtiyacı azaltabileceğini ifade etti.Yaşlanma proteini hedef alındıÇalışmada odaklanılan proteinin, yaşla birlikte artan ve dokuların yenilenmesini yavaşlatan bir 'yaşlanma enzimi' olduğu belirtildi. Bu proteinin baskılanmasıyla kıkırdak hücrelerinin daha genç bir davranış sergilemeye başladığı aktarıldı.Araştırmacılardan Helen Blau, bunun yetişkin dokuların yenilenmesi açısından yeni bir yaklaşım sunduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bilim-insanlari-acikladi-bobrek-hastaliginin-kalp-icin-neden-bu-kadar-tehlikeli-oldugu-ortaya-cikti-1102915263.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

science, stanford üniversitesi, eklem, araştırma, protein, yaşlanma