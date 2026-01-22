Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Witkoff: Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamadayız, tek bir mesele kaldı
22.01.2026
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, tarafların Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamada olduklarını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme için bugün Moskova'ya gidecek olan Witkoff, öncesinde Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.Ukrayna'da çözüm konusunda iyimser olduğunu söyleyen Witkoff, süreçte önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve son aşamaya gelen taraflar arasında sadece tek bir mesele kaldığını bildirdi.ABD'nin Ukrayna'da çözüm sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklandığını belirten Witkoff, bugün Moskova'daki temaslarının ardından Abu Dabi'ye geçerek Ukrayna'da çözümle ilgili çalışma grupları düzeyindeki görüşmelere katılacağını anlattı.Witkoff, silahlı faaliyetlerin durmasının ardından Ukrayna'da gümrüksüz bölge kurulabileceğini kaydetti.Davos'ta bulunan Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in bu akşam Moskova'ya iniş yapmaları bekleniyor.
Witkoff: Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamadayız, tek bir mesele kaldı

11:09 22.01.2026
Bugün Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya gelecek olan Witkoff, çözüm için son aşamaya gelindiğini ve geriye çözüm bekleyen tek bir konu kaldığını ifade etti.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, tarafların Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamada olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme için bugün Moskova'ya gidecek olan Witkoff, öncesinde Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da çözüm konusunda iyimser olduğunu söyleyen Witkoff, süreçte önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve son aşamaya gelen taraflar arasında sadece tek bir mesele kaldığını bildirdi.

ABD'nin Ukrayna'da çözüm sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklandığını belirten Witkoff, bugün Moskova'daki temaslarının ardından Abu Dabi'ye geçerek Ukrayna'da çözümle ilgili çalışma grupları düzeyindeki görüşmelere katılacağını anlattı.

Witkoff, silahlı faaliyetlerin durmasının ardından Ukrayna'da gümrüksüz bölge kurulabileceğini kaydetti.

Davos'ta bulunan Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in bu akşam Moskova'ya iniş yapmaları bekleniyor.
