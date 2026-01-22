https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/witkoff-ukraynada-cozum-konusunda-son-asamadayiz-tek-bir-mesele-kaldi-1102940262.html

Witkoff: Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamadayız, tek bir mesele kaldı

Witkoff: Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamadayız, tek bir mesele kaldı

Sputnik Türkiye

Bugün Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya gelecek olan Witkoff, çözüm için son aşamaya gelindiğini ve geriye çözüm bekleyen tek bir konu kaldığını ifade... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T11:09+0300

2026-01-22T11:09+0300

2026-01-22T11:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

donald trump

jared kushner

moskova

ukrayna

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, tarafların Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamada olduklarını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme için bugün Moskova'ya gidecek olan Witkoff, öncesinde Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.Ukrayna'da çözüm konusunda iyimser olduğunu söyleyen Witkoff, süreçte önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve son aşamaya gelen taraflar arasında sadece tek bir mesele kaldığını bildirdi.ABD'nin Ukrayna'da çözüm sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklandığını belirten Witkoff, bugün Moskova'daki temaslarının ardından Abu Dabi'ye geçerek Ukrayna'da çözümle ilgili çalışma grupları düzeyindeki görüşmelere katılacağını anlattı.Witkoff, silahlı faaliyetlerin durmasının ardından Ukrayna'da gümrüksüz bölge kurulabileceğini kaydetti.Davos'ta bulunan Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in bu akşam Moskova'ya iniş yapmaları bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-trumpin-ukraynaya-yardimi-durdurmasindan-endiseli-1102931756.html

moskova

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, donald trump, jared kushner, moskova, ukrayna, rusya, vladimir putin