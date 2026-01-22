Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-trumpin-ukraynaya-yardimi-durdurmasindan-endiseli-1102931756.html
'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'
'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'
Sputnik Türkiye
NATO yetkililerinin, Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’nın direncinin sürmesi halinde Ukrayna’ya yapılan yardımı kesmekle tehdit edebileceğinden... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T01:12+0300
2026-01-22T01:12+0300
dünya
nato
abd
donald trump
ukrayna
rusya
danimarka
grönland
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526719_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7d5840dae11eb590006fa116ef992747.png
İngiliz i Paper gazetesinin haberine göre, NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland meselesinde taleplerine boyun eğmemesi halinde Ukrayna’ya yönelik hayati öneme sahip askeri yardımı kesme tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.Haberde, “Üst düzey NATO yetkilileri, ABD Başkanının, Danimarka taleplerine yanıt vermezse Ukrayna’ya yönelik hayati önemdeki yardımı durdurmakla tehdit edebileceğinden korktuklarını i Paper’a açıkladı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Trump’ın Ukrayna’ya sağlanan askeri veya istihbarat desteğini müzakerelerde koz olarak kullanabileceğini söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-kanada-ve-danimarka-kendilerini-abdden-korumak-icin-natoya-basvuracak-mi-1102930222.html
ukrayna
rusya
danimarka
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526719_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_a640cdd1848252ec91aa223e1617eec6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, abd, donald trump, ukrayna, rusya, danimarka, grönland, kremlin
nato, abd, donald trump, ukrayna, rusya, danimarka, grönland, kremlin

'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'

01:12 22.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturgrönland
grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
NATO yetkililerinin, Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’nın direncinin sürmesi halinde Ukrayna’ya yapılan yardımı kesmekle tehdit edebileceğinden kaygı duydukları aktarıldı.
İngiliz i Paper gazetesinin haberine göre, NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland meselesinde taleplerine boyun eğmemesi halinde Ukrayna’ya yönelik hayati öneme sahip askeri yardımı kesme tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.
Haberde, “Üst düzey NATO yetkilileri, ABD Başkanının, Danimarka taleplerine yanıt vermezse Ukrayna’ya yönelik hayati önemdeki yardımı durdurmakla tehdit edebileceğinden korktuklarını i Paper’a açıkladı” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Trump’ın Ukrayna’ya sağlanan askeri veya istihbarat desteğini müzakerelerde koz olarak kullanabileceğini söyledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?
Dün, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала