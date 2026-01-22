https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nato-trumpin-ukraynaya-yardimi-durdurmasindan-endiseli-1102931756.html
'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'
'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'
Sputnik Türkiye
NATO yetkililerinin, Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’nın direncinin sürmesi halinde Ukrayna’ya yapılan yardımı kesmekle tehdit edebileceğinden... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T01:12+0300
2026-01-22T01:12+0300
2026-01-22T01:12+0300
dünya
nato
abd
donald trump
ukrayna
rusya
danimarka
grönland
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526719_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_7d5840dae11eb590006fa116ef992747.png
İngiliz i Paper gazetesinin haberine göre, NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland meselesinde taleplerine boyun eğmemesi halinde Ukrayna’ya yönelik hayati öneme sahip askeri yardımı kesme tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.Haberde, “Üst düzey NATO yetkilileri, ABD Başkanının, Danimarka taleplerine yanıt vermezse Ukrayna’ya yönelik hayati önemdeki yardımı durdurmakla tehdit edebileceğinden korktuklarını i Paper’a açıkladı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Trump’ın Ukrayna’ya sağlanan askeri veya istihbarat desteğini müzakerelerde koz olarak kullanabileceğini söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-kanada-ve-danimarka-kendilerini-abdden-korumak-icin-natoya-basvuracak-mi-1102930222.html
ukrayna
rusya
danimarka
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526719_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_a640cdd1848252ec91aa223e1617eec6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, abd, donald trump, ukrayna, rusya, danimarka, grönland, kremlin
nato, abd, donald trump, ukrayna, rusya, danimarka, grönland, kremlin
'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'
NATO yetkililerinin, Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’nın direncinin sürmesi halinde Ukrayna’ya yapılan yardımı kesmekle tehdit edebileceğinden kaygı duydukları aktarıldı.
İngiliz i Paper gazetesinin haberine göre, NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland meselesinde taleplerine boyun eğmemesi halinde Ukrayna’ya yönelik hayati öneme sahip askeri yardımı kesme tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.
Haberde, “Üst düzey NATO yetkilileri, ABD Başkanının, Danimarka taleplerine yanıt vermezse Ukrayna’ya yönelik hayati önemdeki yardımı durdurmakla tehdit edebileceğinden korktuklarını i Paper’a açıkladı” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Trump’ın Ukrayna’ya sağlanan askeri veya istihbarat desteğini müzakerelerde koz olarak kullanabileceğini söyledi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.