'NATO, Trump’ın Ukrayna’ya yardımı durdurmasından endişeli'

İngiliz i Paper gazetesinin haberine göre, NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın Grönland meselesinde taleplerine boyun eğmemesi halinde Ukrayna’ya yönelik hayati öneme sahip askeri yardımı kesme tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.Haberde, “Üst düzey NATO yetkilileri, ABD Başkanının, Danimarka taleplerine yanıt vermezse Ukrayna’ya yönelik hayati önemdeki yardımı durdurmakla tehdit edebileceğinden korktuklarını i Paper’a açıkladı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan yetkililerden biri, Trump’ın Ukrayna’ya sağlanan askeri veya istihbarat desteğini müzakerelerde koz olarak kullanabileceğini söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.

