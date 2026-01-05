Mahkeme kararını açıkladı: Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören iflas etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/mahkeme-kararini-acikladi-demiroren-holding-yonetim-kurulu-uyesi-tayfun-demiroren-iflas-etti-1102491078.html

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve şirketi hakkında iflas kararı verildi. 05.01.2026

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören ile kendisine ait Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar A.Ş. hakkında iflas kararı verildi.Tasfiye işlemlerine başlandıİstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi Demirören hakkında iflasın açılmasına karar verdi. İflas tasfiye işlemleri İstanbul 3’üncü İflas Müdürlü tarafından başladı. Fikret Tayfun Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi’nin de iflasına karar verildi.İlan.gov.tr'deki bilgilerde, "İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 18/12/2025 Tarih ve 2025/30 Esas sayılı dosyasından .... T.C. Kimlik Numaralı, FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN hakkında 18/12/2025 günü saat:17:05 itibaren İFLASI'nın açılmasına karar verilmiştir. İflas tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanmıştır. İİK.'nun 166. Maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur. 23/12/2025 " ifadelerine yer verildi. Karşılıksız çekten tutuklanmıştıKarşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 2025'te tutuklanan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon 770 bin TL'yi ödemesinin ardından 16 Şubat 2025'te tahliye edilmişti. Demirören Holding'den yapılan açıklamada ise Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı ifade edilmişti.

