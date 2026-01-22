https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-dis-mudahale-senaryolarina-olumlu-1102959987.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryolarına olumlu yaklaşmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, "İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'a dış... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirttiği" aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görüşmeyle ilgili tam açıklaması şöyle:

