Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryolarına olumlu yaklaşmıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirttiği" aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görüşmeyle ilgili tam açıklaması şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.