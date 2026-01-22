https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/putin-rusya-elektronik-sanayiinde-yerli-mikrocip-uretimini-artirmali-1102963631.html
Putin: Rusya, elektronik sanayiinde yerli mikroçip üretimini artırmalı
Putin: Rusya, elektronik sanayiinde yerli mikroçip üretimini artırmalı
22.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin elektronik sanayiine yönelik kritik değerlendirmelerin yapıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda yaptığı konuşmada, ABD, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi öncü ülkelerin elektronik üretim zincirinde egemenliğini artırma çabalarına dikkat çeken Putin, Rusya’nın da bu alandaki yeteneklerini güçlendirmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Putin, rekabetçi entegre devreler (mikroçipler) olmadan ekonomik ve teknolojik liderliğe ulaşmanın “sadece zor değil, imkansız” olduğunu belirterek, Rus ordusunun ise yerli çözümlere dayalı, yüksek teknoloji ürünü akıllı sistemlerle donatılması gerektiğini söyledi.Geleceğin askeri teknolojilerinin, elektronik bileşenlerin etkinliğine giderek daha fazla bağlı hale geldiğini söyleyen Putin, Rusya’nın bu alanda belirli bir birikim elde ettiğini, ancak yerli bir mikroelektronik platform oluşturma çabalarının artırılması gerektiğini dile getirdi.Bilim insanlarıyla reel sektör şirketlerinin daha sıkı iş birliği yapmasının önemine işaret eden Rus lider, mikroelektronik alanında başarı için tüm kesimlerin entegre çalışmasının şart olduğunu ifade etti.Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov, Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Gennadiy Krasnikov, Sberbank Başkanı German Gref ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.
