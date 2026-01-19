Türkiye
Rusya, tamamen yerli üretim olan Superjet 100 yolcu uçağını görücüye çıkardı
Rusya, tamamen yerli üretim olan Superjet 100 yolcu uçağını görücüye çıkardı
Rusya'nın geliştirdiği Superjet 100 yolcu uçağının tamamen ithal ikameli versiyonu yayınlanan videoyla tanıtıldı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tamamen ithal ikamesi yapılarak üretilen Superjet 100 yolcu uçağını tanıttı.Bakanlığın yayınladığı videoya göre ekstra konfor için yolcu koltuklarına baş dayanakları takıldı. Ana iç paneller ve raflar Kazan'daki 'Aviatsionniye interyeri' şirketi tarafından, koltuklar ise Dubna'daki 'Aerokosmiçeskiye istemi' Tasarım Bürosu tarafından üretildi.'Yakovlev' Tasarım Bürosu'nda uçuş testleri baş mühendisi olarak görev yapan Vladislav Tyurin, "Raflar dayanıklı ve hafif malzemeden yapılmış olup sağlam ve hiçbir şekilde sallanmıyor" dedi.Tamamen yerli üretimi olan Superjet 100, Ocak ayı sonunda Hindistan'da yapılacak Wings India 2026 fuarında sergilenecek.Nisan 2025'te Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan yolcu uçağı Superjet 100’ün ilk test uçuşunu Komsomolsk-na-Amure şehrinde gerçekleştirdiği belirtilmişti. Testler sırasında tüm yerli yapım sistemlerin istikrarlı çalıştığının teyit edildiği kaydedilirken uçağın Rus yapımı PD-8 motorlarıyla gökyüzüne çıktığı ve havada iyi bir kontrol edilebilirlik ve denge sergilediği bildirilmişti.Uçuşun yaklaşık 40 dakika sürüp 3 bin metreye varan irtifada ve saatte 500 kilometreye kadar hızda gerçekleştiği kaydedilmişti.
Rusya, tamamen yerli üretim olan Superjet 100 yolcu uçağını görücüye çıkardı

12:28 19.01.2026
Abone ol
Rusya'nın geliştirdiği Superjet 100 yolcu uçağının tamamen ithal ikameli versiyonu yayınlanan videoyla tanıtıldı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tamamen ithal ikamesi yapılarak üretilen Superjet 100 yolcu uçağını tanıttı.

Bakanlığın yayınladığı videoya göre ekstra konfor için yolcu koltuklarına baş dayanakları takıldı. Ana iç paneller ve raflar Kazan'daki 'Aviatsionniye interyeri' şirketi tarafından, koltuklar ise Dubna'daki 'Aerokosmiçeskiye istemi' Tasarım Bürosu tarafından üretildi.

'Yakovlev' Tasarım Bürosu'nda uçuş testleri baş mühendisi olarak görev yapan Vladislav Tyurin, "Raflar dayanıklı ve hafif malzemeden yapılmış olup sağlam ve hiçbir şekilde sallanmıyor" dedi.

Tamamen yerli üretimi olan Superjet 100, Ocak ayı sonunda Hindistan'da yapılacak Wings India 2026 fuarında sergilenecek.

Nisan 2025'te Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan yolcu uçağı Superjet 100’ün ilk test uçuşunu Komsomolsk-na-Amure şehrinde gerçekleştirdiği belirtilmişti. Testler sırasında tüm yerli yapım sistemlerin istikrarlı çalıştığının teyit edildiği kaydedilirken uçağın Rus yapımı PD-8 motorlarıyla gökyüzüne çıktığı ve havada iyi bir kontrol edilebilirlik ve denge sergilediği bildirilmişti.

Uçuşun yaklaşık 40 dakika sürüp 3 bin metreye varan irtifada ve saatte 500 kilometreye kadar hızda gerçekleştiği kaydedilmişti.
