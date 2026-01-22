https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-istinaf-karari-24er-yil-hapis-onandi-1102951916.html
Mattia Ahmet Minguzzi davasında istinaf kararı: 24’er yıl hapis onandı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında istinaf kararı: 24’er yıl hapis onandı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve...
türki̇ye
kadıköy
anadolu
14:22 22.01.2026 (güncellendi: 14:26 22.01.2026)
Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. hakkında verilen 24’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yardım suçlamasıyla yargılanan iki sanık yönünden beraat kararları da onandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yapılan başvuruları inceledi. Daire, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan B.B. ve U.B.’ye verilen 24’er yıl hapis cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.
Üst hadden ceza talebi reddedildi
Katılanlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekillerinin, sanıkların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılması yönündeki istinaf gerekçeleri yerinde görülmedi. Bu kapsamda istinaf başvuruları esastan reddedildi.
Beraat kararları da hukuka uygun
Daire, olayla bağlantılı yargılanan M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan verilen beraat kararlarını da kanuna uygun bularak onadı.
Dosya Yargıtay’a taşınacak
İstinafın esastan reddiyle birlikte kararlar temyize açık hale geldi. Davaya ilişkin nihai kararı Yargıtay verecek.
İddianameye göre, 24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi Salı Pazarı’nda yaşanan olayda, B.B.’nin tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi birden fazla kez yaraladığı, U.B.’nin ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı belirtildi. Minguzzi, 17 gün süren tedavinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu, Minguzzi’nin vücudunda 3 kesici alet yaralanması bulunduğunu, ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğunu kaydetti.
21 Ekim’de hüküm kuran yerel mahkeme, B.B. ve U.B.’yi 24’er yıl hapis cezasına çarptırmış, indirim uygulamamış ve tutukluluk hallerinin sürmesine karar vermişti. Yardım suçlamasıyla yargılanan iki sanık ise beraat etmişti.