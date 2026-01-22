Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/prof-dr-okan-tuysuz-depremle-ilgili-en-riskli-3-bolgeye-isaret-etti-7-buyuklugunu-asacak-1102951213.html
Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili en riskli 3 bölgeye işaret etti: '7 büyüklüğünü aşacak'
Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili en riskli 3 bölgeye işaret etti: '7 büyüklüğünü aşacak'
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer olmadığını vurgularken üç riskli bölgeye dikkat çekti ve 7 büyüklüğünde deprem beklenen... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok' vurgusu yaptı. 7'nin üzerinde deprem beklenen yerlere dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" dedi.
© AA / Yeter ErdineOkan Tüysüz
Okan Tüysüz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA / Yeter Erdine
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer olmadığını vurgularken üç riskli bölgeye dikkat çekti ve 7 büyüklüğünde deprem beklenen bölgelere dikkat çekti.
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok' vurgusu yaptı. 7'nin üzerinde deprem beklenen yerlere dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" dedi.

Balıkesir'de daha büyük deprem bekleniyor mu?

TGRT Haber'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir Sındırgı'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili konuştu. Bölgede 22 binin üzerinde deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tüysüz, Balıkesir'de yaşanan depremlerin olağandışı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır. Deprem fırtınası dediğimiz olay farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği sismik olaylardır. Sındırgı'da yaşanan da buna benzer bir olay. Fakat artçı sayısı 22 bini geçince bu biraz fazla oldu. Neden olduğuna dair çalışmalar ise hala sürüyor. 1-2 sene biz bu araştırmalarla uğraşırız. Bu depremler rahatsızlık yaratsa da bölgede büyük bir depreme yol açmayacağı kanaatini taşıyorum"

7'nin üzerinde deprem beklenen yerlere işaret etti

7 büyüklüğünde deprem beklenen yerleri açıklayan Tüysüz, "Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay var. Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
