Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili en riskli 3 bölgeye işaret etti: '7 büyüklüğünü aşacak'

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer olmadığını vurgularken üç riskli bölgeye dikkat çekti ve 7 büyüklüğünde deprem beklenen... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T14:06+0300

2026-01-22T14:06+0300

2026-01-22T14:06+0300

türki̇ye

okan tüysüz

balıkesir

sındırgı

deprem

olası istanbul depremi

Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok' vurgusu yaptı. 7'nin üzerinde deprem beklenen yerlere dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" dedi. Balıkesir'de daha büyük deprem bekleniyor mu?TGRT Haber'de canlı yayına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir Sındırgı'da peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili konuştu. Bölgede 22 binin üzerinde deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tüysüz, Balıkesir'de yaşanan depremlerin olağandışı olduğunu belirterek şunları söyledi: 7'nin üzerinde deprem beklenen yerlere işaret etti7 büyüklüğünde deprem beklenen yerleri açıklayan Tüysüz, "Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay var. Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

türki̇ye

balıkesir

sındırgı

okan tüysüz, balıkesir, sındırgı, deprem, olası istanbul depremi