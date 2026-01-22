Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri imzaları attı, Trump: Gazze savaşını bitiriyoruz

"Suriye'de de çok iyi kazanımlar var. Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldırdık. Pek çok iyi şey oluyor." "Suriye'de de çok iyi kazanımlar var. Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldırdık. Pek çok iyi şey oluyor."

"Şu anda Avrupa'ya, ABD'ye yönelik tehditler sakinleşmeye başladı. Yalnızca bir yıl önce dünyanın her yeri yangın yeriydi ve insanlar bunu bilmiyorlardı."

"Nijerya'daki teröristleri de alaşağı ettik. Binlerce Hristiyan'ı öldürüyorlardı."

"ABD'nin batı yarımkürede güvenliği yeniden tahsis etmesiyle ilgili bir ilgisi var. Bütün silahların önüne geçmeye çalışıyoruz. Karada bunu başardık, ama denizlerde biraz daha zor."

"Venezuela'nın diktatörü Maduro'yu ele geçirdik ve aynı zamanda Venezuela'nın yeni liderleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Şu an ülkeyi çok iyi petrol şirketlerine açıyoruz."

"Şöyle düşünün 50 milyon varil petrol gelecek. Şimdiye kadar hiç elde etmedikleri kadar gelir elde etmeye başlayacaklar."

"Dünyanın petrolinin yüzde 62'si orada ve çok düşük bir petrol üretimi vardı. Petrol şirketleriyle görüşüyüruz, bir an önce orada petrol üretmek istiyorlar."

"Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşı yakından takip ediyoruz. Biz o sırada başkan olsaydık asla böyle bir şey olmazdı."

"Putin, Ukrayna'yı gözbebeği gibi görüyor."

"Bu tarihi barış girişimlerinin parçası olarak da bu Barış Kurulu'nu kuruyoruz."

"Her ülke bu barış kurulunun parçası olmak istiyor. Ülkelere mektuplar gönderdik."