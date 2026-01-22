https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kremlin-rusya-dondurulmus-varliklari-icin-mucadelesine-devam-edecek-1102941897.html
Kremlin: Rusya, dondurulmuş varlıkları için mücadelesine devam edecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Gazze Barış Kurulu'na 1 milyar dolar yönlendirmeye hazır olmasının Batı'da dondurulmuş varlıkları geri alma umudunu... 22.01.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, dondurulmuş Rus varlıklarından Barış Kurulu’na yönlendirilecek 1 milyar doların Filistin’in yeniden inşasında kullanılması gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar yönlendirecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, “Biliyorsunuz, dün ülke lideri, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu aracılığıyla, ABD tarafından el konulan varlıklardan 1 milyar doları insani amaçlar için ayırmaya hazır olduğunu açıkladı. Elbette tüm detayların görüşülmesi gerekecek. Putin de dün bu konunun Sayın Abbas ile görüşüleceğini duyurdu” ifadesini kullandı.'Umudumuzu kaybetmedik'“Bu, tabiri caizse, varlıklarımızı geri alma umudumuzun tamamen tükendiği anlamına gelmiyor” diye kaydeden Peskov, “Bu varlıkların, nerede tutulurlarsa tutulsunlar, tamamının yasa dışı olarak tutulduğuna inanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Her halükarda mücadelemize devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Bu varlıkların serbest bırakılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” diye ekledi.'Filistin'de insani amaçlar için kullanılmalı'Rus yetkili, “Bunun yasal olarak nasıl resmileştirileceği henüz belirsiz. Bunların hepsi müzakere edilmeli. Sonra da engellerin kaldırılması gerekecek. Bu da elbette ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek. Ama bir kez daha tekrarlayacağım, Başkan Putin'in dün söylediği gibi, Barış Kurulu aracılığıyla bu bir milyar dolar Filistin için insani amaçlara, Filistin'in yeniden inşasına harcanmalı” ifadesini kullandı.Peskov'un bugünkü basın brifinginden diğer öne çıkan açıklamalar:
12:07 22.01.2026 (güncellendi: 12:14 22.01.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar yönlendirmeye hazır olmasının Batı’da dondurulmuş varlıkları geri alma umudunu kaybettiği anlamına gelmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, dondurulmuş Rus varlıklarından Barış Kurulu’na yönlendirilecek 1 milyar doların Filistin’in yeniden inşasında kullanılması gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar yönlendirecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, “Biliyorsunuz, dün ülke lideri, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu aracılığıyla, ABD tarafından el konulan varlıklardan 1 milyar doları insani amaçlar için ayırmaya hazır olduğunu açıkladı. Elbette tüm detayların görüşülmesi gerekecek. Putin de dün bu konunun Sayın Abbas ile görüşüleceğini duyurdu” ifadesini kullandı.
“Bu, tabiri caizse, varlıklarımızı geri alma umudumuzun tamamen tükendiği anlamına gelmiyor” diye kaydeden Peskov, “Bu varlıkların, nerede tutulurlarsa tutulsunlar, tamamının yasa dışı olarak tutulduğuna inanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Her halükarda mücadelemize devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Bu varlıkların serbest bırakılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” diye ekledi.
'Filistin'de insani amaçlar için kullanılmalı'
Rus yetkili, “Bunun yasal olarak nasıl resmileştirileceği henüz belirsiz. Bunların hepsi müzakere edilmeli. Sonra da engellerin kaldırılması gerekecek. Bu da elbette ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek. Ama bir kez daha tekrarlayacağım, Başkan Putin'in dün söylediği gibi, Barış Kurulu aracılığıyla bu bir milyar dolar Filistin için insani amaçlara, Filistin'in yeniden inşasına harcanmalı” ifadesini kullandı.
Peskov'un bugünkü basın brifinginden diğer öne çıkan açıklamalar:
Moskova, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Ukrayna'daki durumu çözme çabalarına büyük değer veriyor.
ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu akşam Moskova'ya gelecekler.
Kremlin, özellikle Witkoff'un gelişi ve Putin ile görüşmesinden önce ABD ile müzakerelerin mevcut aşaması hakkında yorum yapmayacak.
Putin, Kremlin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.