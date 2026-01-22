https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/kremlin-rusya-dondurulmus-varliklari-icin-mucadelesine-devam-edecek-1102941897.html

Kremlin: Rusya, dondurulmuş varlıkları için mücadelesine devam edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar yönlendirmeye hazır olmasının Batı’da dondurulmuş varlıkları geri alma umudunu... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, dondurulmuş Rus varlıklarından Barış Kurulu’na yönlendirilecek 1 milyar doların Filistin’in yeniden inşasında kullanılması gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar yönlendirecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, “Biliyorsunuz, dün ülke lideri, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu aracılığıyla, ABD tarafından el konulan varlıklardan 1 milyar doları insani amaçlar için ayırmaya hazır olduğunu açıkladı. Elbette tüm detayların görüşülmesi gerekecek. Putin de dün bu konunun Sayın Abbas ile görüşüleceğini duyurdu” ifadesini kullandı.'Umudumuzu kaybetmedik'“Bu, tabiri caizse, varlıklarımızı geri alma umudumuzun tamamen tükendiği anlamına gelmiyor” diye kaydeden Peskov, “Bu varlıkların, nerede tutulurlarsa tutulsunlar, tamamının yasa dışı olarak tutulduğuna inanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Her halükarda mücadelemize devam edeceğiz ve haklarımızı savunacağız. Bu varlıkların serbest bırakılması için mümkün olan tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” diye ekledi.'Filistin'de insani amaçlar için kullanılmalı'Rus yetkili, “Bunun yasal olarak nasıl resmileştirileceği henüz belirsiz. Bunların hepsi müzakere edilmeli. Sonra da engellerin kaldırılması gerekecek. Bu da elbette ABD'nin bazı adımlar atmasını gerektirecek. Ama bir kez daha tekrarlayacağım, Başkan Putin'in dün söylediği gibi, Barış Kurulu aracılığıyla bu bir milyar dolar Filistin için insani amaçlara, Filistin'in yeniden inşasına harcanmalı” ifadesini kullandı.Peskov'un bugünkü basın brifinginden diğer öne çıkan açıklamalar:

