Grönland Dışişleri Bakanı: NATO Genel Sekreteri’nden bizim adımıza müzakere etmesini istemedik
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Grönland konusunda gümrük vergilerini uygulama söyleminden vazgeçti.Bununla birlikte, Grönland için bir çerçeve anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bugün ise Davos’ta Amerikan basınına verdiği röportajda "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" dedi.Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmede Grönland’ın 'kırmızı çizgilerinin' açık şekilde ifade edildiğini söyledi.‘Pozisyonumuz iletildi' Açıklamada, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının müzakereye açık olmadığı kaydetti.Motzfeldt, “Grönland ile ilgili herhangi bir resmi anlaşma yapılmış değildir. Grönland Hükümeti, NATO Genel Sekreteri’nden Grönland adına müzakere yürütmesini istememiştir. Ancak Genel Sekreter, pozisyonumuzu ve kırmızı çizgilerimizi doğrudan Başkan Trump’a iletmiştir” ifadelerini kullandı.Motzfeldt, “Benim açımdan bu, Davos’tan gelen olumlu bir gelişmedir” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Grönland konusunda gümrük vergilerini uygulama söyleminden vazgeçti.
Bununla birlikte, Grönland için bir çerçeve anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bugün ise Davos’ta Amerikan basınına verdiği röportajda "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" dedi.
Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmede Grönland’ın 'kırmızı çizgilerinin' açık şekilde ifade edildiğini söyledi.
Açıklamada, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının müzakereye açık olmadığı kaydetti.
Motzfeldt, “Grönland ile ilgili herhangi bir resmi anlaşma yapılmış değildir. Grönland Hükümeti, NATO Genel Sekreteri’nden Grönland adına müzakere yürütmesini istememiştir. Ancak Genel Sekreter, pozisyonumuzu ve kırmızı çizgilerimizi doğrudan Başkan Trump’a iletmiştir” ifadelerini kullandı.
Motzfeldt, “Benim açımdan bu, Davos’tan gelen olumlu bir gelişmedir” dedi.