Grönland Dışişleri Bakanı: NATO Genel Sekreteri’nden bizim adımıza müzakere etmesini istemedik
Grönland Dışişleri Bakanı: NATO Genel Sekreteri'nden bizim adımıza müzakere etmesini istemedik
Grönland Dışişleri Bakanı: NATO Genel Sekreteri’nden bizim adımıza müzakere etmesini istemedik

19:14 22.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka Vivian Motzfeldt
Vivian Motzfeldt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Grönland Dışişleri Bakanı Motzfeldt, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki son gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Trump’ın ‘müzakere’ açıklamasına ilişkin NATO’dan kendileri adına müzakere edilmesini istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Grönland konusunda gümrük vergilerini uygulama söyleminden vazgeçti.
Bununla birlikte, Grönland için bir çerçeve anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bugün ise Davos’ta Amerikan basınına verdiği röportajda "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" dedi.
Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüklerini belirterek, bu görüşmede Grönland’ın 'kırmızı çizgilerinin' açık şekilde ifade edildiğini söyledi.

‘Pozisyonumuz iletildi'

Açıklamada, egemenlik, toprak bütünlüğü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının müzakereye açık olmadığı kaydetti.
Motzfeldt, “Grönland ile ilgili herhangi bir resmi anlaşma yapılmış değildir. Grönland Hükümeti, NATO Genel Sekreteri’nden Grönland adına müzakere yürütmesini istememiştir. Ancak Genel Sekreter, pozisyonumuzu ve kırmızı çizgilerimizi doğrudan Başkan Trump’a iletmiştir” ifadelerini kullandı.
Motzfeldt, “Benim açımdan bu, Davos’tan gelen olumlu bir gelişmedir” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
Trump: ABD’nin Grönland'a ‘tam erişim’ sağlayacağı bir formülü müzakere ediyoruz
17:55
