https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazze-baris-kurulu-imza-toreni-gerceklesti-israil-turkiyeyi-neden-gazzede-istemiyor-1102944353.html

Gazze Barış Kurulu imza töreni gerçekleşti: İsrail Türkiye’yi neden Gazze'de istemiyor?

Gazze Barış Kurulu imza töreni gerçekleşti: İsrail Türkiye’yi neden Gazze'de istemiyor?

Sputnik Türkiye

Gazze Barış Kurulu’na katılacak ülkeler bugün anlaşma metnini onaylamaya hazırlanırken, Türkiye adına Hakan Fidan’ın imza atması bekleniyor. Ancak dün... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T13:42+0300

2026-01-22T13:42+0300

2026-01-22T13:42+0300

görüş

ortadoğu

hakan fidan

marco rubio

donald trump

gazze

i̇srail

gazze barış kurulu

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100247631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71036fcd27b3bf08abb1f2021be6e04.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasına yönelik oluşturulan Gazze Barış Kurulu kapsamında yer alacak ülkeler, bugün İsviçre’de bir araya geliyor. Diplomatik kaynaklara göre toplantıda, kurulun hukuki çerçevesini belirleyen anlaşma metni onaylanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’yi temsilen Gazze Barış Kurulu Şartı’na imza atması bekleniyor. Kurulun, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve yeniden yapılanma sürecinin uluslararası koordinasyonla yürütülmesini hedeflediği belirtildi.Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu doğrudan arayarak Gazze’nin geleceğine yönelik oluşturulması planlanan uluslararası yapıda Türkiye ve Katar’ın yer almasına bir kez daha karşı çıktığı iddia edildi. Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde şekillendirilen Gazze barış sürecine ilişkin kurulun içeriğinin İsrail’e danışılmadan belirlendiğini savunduğu ve bu nedenle Washington’la görüş ayrılığı yaşandığı söylendi. Peki Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var? İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor? Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik'e anlattı. Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var?İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor?Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in Türkiye’yi Gazze’de istememesinin sebepleri arasında birkaç etken olduğunu belirtti:‘Türkiye’nin Gazze sahasını hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmekte’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye’nin insani yardım konusundaki tecrübelerinin Gazze’de de büyük değişim yaratacağını ve İsrail’in bundan tedirginlik duyduğunu aktardı:“Türkiye'nin insani yardım konusundaki tecrübeleri (Deprem, Suriyeli sığınmacılara) Gazze sahasını da hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmektedir. İsrail Gazze bölgesinin Filistinlilerden arındırmak istiyor ve Trump yönetimi gidinceye kadar buradaki faaliyetleri sürünceme de bırakmak istiyor. Bu sebeple bölgeye katkıda bulunacak etkili bir aktör olan Türkiye'yi istemiyor.”‘Türk askerinin bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyorlar’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in bölgeden Osmanlı döneminde ayrılan Türk askerinin bölgedeki varlığından çekindiğinin altını çizdi: “Osmanlı Devleti döneminde ayrılan Türk askerinin bir daha bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyor. Başka sebep ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki Zirveye gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellenmesinin rövanşını almak istiyor. Bu diğerlerine göre zayıf bir durum olsa da kafalarının arkasında böyle bir hamle yapmak yer edinmiş olabilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-gazze-baris-kuruluna-bakan-fidanin-katilacagini-acikladi-1102912918.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

ortadoğu, hakan fidan, marco rubio, donald trump, gazze, i̇srail, gazze barış kurulu, benyamin netanyahu