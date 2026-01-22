Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazze-baris-kurulu-imza-toreni-gerceklesti-israil-turkiyeyi-neden-gazzede-istemiyor-1102944353.html
Gazze Barış Kurulu imza töreni gerçekleşti: İsrail Türkiye’yi neden Gazze'de istemiyor?
Gazze Barış Kurulu imza töreni gerçekleşti: İsrail Türkiye’yi neden Gazze'de istemiyor?
Sputnik Türkiye
Gazze Barış Kurulu’na katılacak ülkeler bugün anlaşma metnini onaylamaya hazırlanırken, Türkiye adına Hakan Fidan’ın imza atması bekleniyor. Ancak dün... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T13:42+0300
2026-01-22T13:42+0300
görüş
ortadoğu
hakan fidan
marco rubio
donald trump
gazze
i̇srail
gazze barış kurulu
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100247631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71036fcd27b3bf08abb1f2021be6e04.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasına yönelik oluşturulan Gazze Barış Kurulu kapsamında yer alacak ülkeler, bugün İsviçre’de bir araya geliyor. Diplomatik kaynaklara göre toplantıda, kurulun hukuki çerçevesini belirleyen anlaşma metni onaylanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’yi temsilen Gazze Barış Kurulu Şartı’na imza atması bekleniyor. Kurulun, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve yeniden yapılanma sürecinin uluslararası koordinasyonla yürütülmesini hedeflediği belirtildi.Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu doğrudan arayarak Gazze’nin geleceğine yönelik oluşturulması planlanan uluslararası yapıda Türkiye ve Katar’ın yer almasına bir kez daha karşı çıktığı iddia edildi. Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde şekillendirilen Gazze barış sürecine ilişkin kurulun içeriğinin İsrail’e danışılmadan belirlendiğini savunduğu ve bu nedenle Washington’la görüş ayrılığı yaşandığı söylendi. Peki Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var? İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor? Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik'e anlattı. Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var?İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor?Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in Türkiye’yi Gazze’de istememesinin sebepleri arasında birkaç etken olduğunu belirtti:‘Türkiye’nin Gazze sahasını hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmekte’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye’nin insani yardım konusundaki tecrübelerinin Gazze’de de büyük değişim yaratacağını ve İsrail’in bundan tedirginlik duyduğunu aktardı:“Türkiye'nin insani yardım konusundaki tecrübeleri (Deprem, Suriyeli sığınmacılara) Gazze sahasını da hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmektedir. İsrail Gazze bölgesinin Filistinlilerden arındırmak istiyor ve Trump yönetimi gidinceye kadar buradaki faaliyetleri sürünceme de bırakmak istiyor. Bu sebeple bölgeye katkıda bulunacak etkili bir aktör olan Türkiye'yi istemiyor.”‘Türk askerinin bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyorlar’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in bölgeden Osmanlı döneminde ayrılan Türk askerinin bölgedeki varlığından çekindiğinin altını çizdi: “Osmanlı Devleti döneminde ayrılan Türk askerinin bir daha bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyor. Başka sebep ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki Zirveye gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellenmesinin rövanşını almak istiyor. Bu diğerlerine göre zayıf bir durum olsa da kafalarının arkasında böyle bir hamle yapmak yer edinmiş olabilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-gazze-baris-kuruluna-bakan-fidanin-katilacagini-acikladi-1102912918.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100247631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa5d864167ae46a37611f33a6795c654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, hakan fidan, marco rubio, donald trump, gazze, i̇srail, gazze barış kurulu, benyamin netanyahu
ortadoğu, hakan fidan, marco rubio, donald trump, gazze, i̇srail, gazze barış kurulu, benyamin netanyahu

Gazze Barış Kurulu imza töreni gerçekleşti: İsrail Türkiye’yi neden Gazze'de istemiyor?

13:42 22.01.2026
© Saeed M. M. T. JarasGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Başak Koçak
Tüm yazılar
Özel
Gazze Barış Kurulu’na katılacak ülkeler bugün anlaşma metnini onaylamaya hazırlanırken, Türkiye adına Hakan Fidan’ın imza atması bekleniyor. Ancak dün Netanyahu'nun kurulda Türkiye ve Katar’ın yer almasına karşı çıktığı iddia edildi. Peki Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var? İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor?
ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasına yönelik oluşturulan Gazze Barış Kurulu kapsamında yer alacak ülkeler, bugün İsviçre’de bir araya geliyor. Diplomatik kaynaklara göre toplantıda, kurulun hukuki çerçevesini belirleyen anlaşma metni onaylanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’yi temsilen Gazze Barış Kurulu Şartı’na imza atması bekleniyor. Kurulun, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve yeniden yapılanma sürecinin uluslararası koordinasyonla yürütülmesini hedeflediği belirtildi.

Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu doğrudan arayarak Gazze’nin geleceğine yönelik oluşturulması planlanan uluslararası yapıda Türkiye ve Katar’ın yer almasına bir kez daha karşı çıktığı iddia edildi. Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde şekillendirilen Gazze barış sürecine ilişkin kurulun içeriğinin İsrail’e danışılmadan belirlendiğini savunduğu ve bu nedenle Washington’la görüş ayrılığı yaşandığı söylendi. Peki Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var? İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor? Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik'e anlattı.

Gazze Barış Kurulu Yönetiminde kimler var?

Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff
Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi
Mısır’dan General Hassan Rashad
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
İş insanı Marc Rowan
BAE Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy
Bulgar diplomat Nikolay Mladenov
İsrailli iş insanı Yakir Gabay
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag

İsrail neden Gazze’de Türkiye’yi istemiyor?

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in Türkiye’yi Gazze’de istememesinin sebepleri arasında birkaç etken olduğunu belirtti:

“İsrail Türkiye'yi Gazze Yönetim Kurulunda istememesinin sebepleri arasında birkaç etken olsa da en önemlisi Türkiye'nin hem Yönetim Kurulunda hem de sahada olması İsrail'in istediği kararları alamayacağı ve sahada istediği gibi hareket edemeyeceğinden kaynaklanmaktadır. Türk askerinin Gazze'de olması İsrail'in bölgedeki soykırım politikalarını yürütememesi anlamına gelecek”

‘Türkiye’nin Gazze sahasını hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmekte’

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye’nin insani yardım konusundaki tecrübelerinin Gazze’de de büyük değişim yaratacağını ve İsrail’in bundan tedirginlik duyduğunu aktardı:
Türkiye'nin insani yardım konusundaki tecrübeleri (Deprem, Suriyeli sığınmacılara) Gazze sahasını da hızla rehabilite edebileceği düşüncesi İsrail'i tedirgin etmektedir. İsrail Gazze bölgesinin Filistinlilerden arındırmak istiyor ve Trump yönetimi gidinceye kadar buradaki faaliyetleri sürünceme de bırakmak istiyor. Bu sebeple bölgeye katkıda bulunacak etkili bir aktör olan Türkiye'yi istemiyor.”

‘Türk askerinin bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyorlar’

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in bölgeden Osmanlı döneminde ayrılan Türk askerinin bölgedeki varlığından çekindiğinin altını çizdi:

“Osmanlı Devleti döneminde ayrılan Türk askerinin bir daha bölgeye ayak basmasının psikolojik etkisinden çekiniyor. Başka sebep ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki Zirveye gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellenmesinin rövanşını almak istiyor. Bu diğerlerine göre zayıf bir durum olsa da kafalarının arkasında böyle bir hamle yapmak yer edinmiş olabilir.”
“Türkiye'nin İsrail ve Netanyahu hakkında uluslararası alanda onların soykırım politikasını duyurmak ve mazlum İsrail algısının zalim İsrail algısına dönüşmesinde izlediği kararlı politikalar Netanyahu ve İsrail hükümetini Gazze'de istememesinin sebebi olarak belirtmek gerekiyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
Dün, 13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала