Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.BAE Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ABD’nin davetini kabul ettiğini açıkladı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Kral Hamad bin İsa Al Halife’nin Barış Kurulu’na katılım davetini kabul ettiğini bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD’den Gazze Barış Kurulu’na davet aldıklarını bildirdi.
13:45 21.01.2026 (güncellendi: 13:47 21.01.2026)
