https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-gazze-baris-kuruluna-bakan-fidanin-katilacagini-acikladi-1102912918.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T13:45+0300

2026-01-21T13:45+0300

2026-01-21T13:47+0300

türki̇ye

hakan fidan

gazze

donald trump

bae dışişleri bakanlığı

gazze barış kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101742380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_100a137d001fa514ee330aedc8520f65.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.BAE Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ABD’nin davetini kabul ettiğini açıkladı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Kral Hamad bin İsa Al Halife’nin Barış Kurulu’na katılım davetini kabul ettiğini bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD’den Gazze Barış Kurulu’na davet aldıklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/netanyahu-trumpin-baris-kurulu-davetini-kabul-etti-1102904539.html

türki̇ye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, gazze, donald trump, bae dışişleri bakanlığı, gazze barış kurulu