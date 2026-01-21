Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-gazze-baris-kuruluna-bakan-fidanin-katilacagini-acikladi-1102912918.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:45+0300
2026-01-21T13:47+0300
türki̇ye
hakan fidan
gazze
donald trump
bae dışişleri bakanlığı
gazze barış kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101742380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_100a137d001fa514ee330aedc8520f65.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.BAE Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ABD’nin davetini kabul ettiğini açıkladı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Kral Hamad bin İsa Al Halife’nin Barış Kurulu’na katılım davetini kabul ettiğini bildirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD’den Gazze Barış Kurulu’na davet aldıklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/netanyahu-trumpin-baris-kurulu-davetini-kabul-etti-1102904539.html
türki̇ye
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101742380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d42c4d5420d63878906d907e781f8779.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, gazze, donald trump, bae dışişleri bakanlığı, gazze barış kurulu
hakan fidan, gazze, donald trump, bae dışişleri bakanlığı, gazze barış kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze Barış Kurulu'na Bakan Fidan'ın katılacağını açıkladı

13:45 21.01.2026 (güncellendi: 13:47 21.01.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ABD’nin davetini kabul ettiğini açıkladı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Kral Hamad bin İsa Al Halife’nin Barış Kurulu’na katılım davetini kabul ettiğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD’den Gazze Barış Kurulu’na davet aldıklarını bildirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Netanyahu, Trump'ın 'Barış Kurulu' davetini kabul ettiğini duyurdu
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала